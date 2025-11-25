¡ÚÂ®Êó¡ÛÅö»þ12ºÐ¤Î¥¿¥¤¹ñÀÒ¾¯½÷¤¬ÅÔÆâ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¡È°ãË¡Ï«Æ¯¡É ·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¤òºÆÂáÊá É÷±ÄË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¡¡·Ù»ëÄ£
¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÅö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Å¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¤¬·Ù»ëÄ£¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É÷±ÄË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹·Ð±Ä¡¢ºÙÌîÀµÇ·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤Ç¤¹¡£
ºÙÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î4Æü¡¢É÷Â¯Å¹¤Î±Ä¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢30Âå¤Î½÷À½¾¶È°÷¤ËµÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ºÙÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÙÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÅö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤ò°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤»¤¿¤È¤·¤ÆÏ«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯½÷¤Ï¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÀÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤µ¤»¤é¤ì¡¢¤Ò¤È·îÍ¾¤ê¤Ç61¿Í¤òÀÜµÒ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯½÷¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë20Âå¤ÎÊì¿Æ¤È°ì½ï¤ËÍèÆü¡£Êì¿Æ¤Ï¾¯½÷¤òÅ¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¢¤È¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÂæÏÑ¤ÇÇä½Õ¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¸½ºß¡¢¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Êì¿Æ¤¬¾¯½÷¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Å¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÊì¿Æ¤ÎÂáÊá¾õ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤â¤¤Î¤¦¡Ê24Æü¡Ë¡¢Êì¿Æ¤¬¾¯½÷¤Î°Õ¤ËÈ¿¤·¤ÆÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÈ¼¤¦»Å»ö¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÊì¿Æ¤ÎÂáÊá¾õ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤¬ÂæÏÑ¤«¤éÆüËÜ¤Ø°ÜÁ÷¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´´Éô¤Ï¡Ö¥¿¥¤¾¯½÷¤ÎÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¿×Â®¤Ë»ö·ï¤ò²òÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¿Í¿È¼è°ú¤Î°ìÃ¼¤È¤ß¤Æ¡¢¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤Ë¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
