Ã×»àÎ¨1¡ó¤Î´¶À÷¾É¡ÖÄ²¥Á¥Õ¥¹¡×¡È¸«Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤Á°Ãû¡É¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ
´Æ½¤°å»Õ¡§
²¬ËÜ ºÌÆá¡ÊÍäÀî¥¥ê¥¹¥È¶µÉÂ±¡¡Ë
Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢²Æì¸©±ºÅºÁí¹çÉÂ±¡¤Ë¤Æ2Ç¯´Ö¸¦½¤ / Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØµßÌ¿¥»¥ó¥¿ー¤Ç3Ç¯È¾»°¼¡µßÌ¿¤Ë½¾»ö¡¢¶áÂçÉÂ±¡¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤Ë¤Æ¶ÐÌ³ /¤½¤Î¸å¡¢¸½ºß¤ÏÍäÀî¥¥ê¥¹¥È¶µÉÂ±¡¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤Ë¶ÐÌ³ / ÀìÌç¤Ï¾Ã²½´ïÆâ²ÊÃÀç¹Ê¬Ìî
Ä²¥Á¥Õ¥¹¤Î³µÍ×
Ä²¥Á¥Õ¥¹¤Ï¡¢¥Á¥Õ¥¹¶Ý¡ÊSalmonella enterica subsp. entericaserovar Typhi¡Ë¤È¤¤¤¦ºÙ¶Ý¤¬¸¶°ø¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë´¶À÷¾É¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë±øÀ÷¤µ¤ì¤¿¿©¤ÙÊª¤ä¿å¤Ê¤É¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´¶À÷¤·¡¢È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Ê¤É±ÒÀ¸´Ä¶¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½ºß¡Ê2024Ç¯»þÅÀ¡Ë¡¢´¶À÷¾ÉË¡¤Ë¤ª¤±¤ë3Îà´¶À÷¾É¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÇÇ¯´Ö¡¢Ìó2690Ëü¿Í¤¬´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆî¥¢¥¸¥¢¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢Ãæ±û¡¦Æî¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Î´¶À÷¼Ô¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Æî¥¢¥¸¥¢¤Ç¹¥È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏËèÇ¯20～30¿ÍÄøÅÙ¤Î´¶À÷¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á70～90¡óÄøÅÙ¤Ï³¤³°ÅÏ¹Ò»þ¤Ë´¶À÷¤·¤¿Í¢Æþ´¶À÷¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æî¥¢¥¸¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê½ÐÅµ¡§NID¹ñÎ©´¶À÷¾É¸¦µæ½ê¡ÖÄ²¥Á¥Õ¥¹¡¦¥Ñ¥é¥Á¥Õ¥¹¤È¤Ï¡×¡Ë¡£
Ä²¥Á¥Õ¥¹¤Ï¡¢ºÇÂç3～60Æü¤ÎÀøÉú´ü´Ö¡ÊÄÌ¾ï¤Ï7～14Æü¡Ë¤ò·Ð¤Æ¹âÇ®¤ä·ñÂÕ´¶¡¢Æ¬ÄË¡¢Ê¢ÄË¡¢²¼Î¡¤äÊØÈë¤Ê¤É¤Î¾Ã²½´ï¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£½é´ü¤Î¾É¾õ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È½Å¾É²½¤·¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ä²¥Á¥Õ¥¹´µ¼Ô¤Î¤¦¤Á¤ª¤è¤½1¡óÄøÅÙ¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½ÐÅµ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¸¡±Ö½ê FORTH¡ÖÄ²¥Á¥Õ¥¹¡Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥·ー¥È¡Ë¡×¡Ë
Ä²¥Á¥Õ¥¹¤Î¸¶°ø
Ä²¥Á¥Õ¥¹¤Ï¡¢¥Á¥Õ¥¹¶Ý¤Ø¤Î´¶À÷¤¬¸¶°ø¤Ç°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥Õ¥¹¶Ý¤Ï¡¢±øÀ÷¤µ¤ì¤¿°ûÎÁ¿å¤ä¿©¤ÙÊª¤ò²ð¤·¤ÆÂÎÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢Ä²¤Ë´¶À÷¤·¤Þ¤¹¡£
´¶À÷¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔ±ÒÀ¸¤Ê¿å¸»¤ÎÍøÍÑ¤ä±øÀ÷¤µ¤ì¤¿¿©ºà¤ÎÀÝ¼è¤Ç¤¹¡£À¸¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢Ä´Íý¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¿©Êª¤«¤é´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢´¶À÷¼Ô¤ÎÇÓÝõÊª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Á¥Õ¥¹¶Ý¤¬¡¢¼ê»Ø¤ä¿©´ï¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´¶À÷¼Ô¤¬Å¬ÀÚ¤Ê±ÒÀ¸´ÉÍý¤ò¹Ô¤ï¤º¤Ë¿©»ö¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢ÊØ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤«¤é¿Í¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä²¥Á¥Õ¥¹¤ÎÁ°Ãû¤ä½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ä²¥Á¥Õ¥¹¤Ï¡¢É÷¼Ù¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë»÷¤¿ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢È¯Ç®¤ä·ñÂÕ´¶¡¢Á´¿È¤Î¤À¤ë¤µ¡¢Æ¬ÄË¡¢¶ÚÆùÄË¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤ä²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¾Ã²½´ï¾É¾õ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢Ä²¥Á¥Õ¥¹¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡¢Èæ³ÓÅª½ùÌ®¡¢¥Ð¥é¿¾¡ÊÃ¸¤¤ÀÖ¿§¤ÎÈ¯¿¾¤¬¶»¤äÊ¢Éô¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡Ë¡¢ç£¼ð¡Êç£Â¡¤¬¼ð¤ì¤¿¾õÂÖ¡Ë¤Î3¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃû¸õ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾É¾õ¤¬½ÅÆÆ²½¤¹¤ë¤È¡¢¹âÇ®¤ä¾Ã²½´ï¾É¾õ¤Î»ýÂ³¤ª¤è¤Ó°²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ¼±¾ã³²¤äÄ²½Ð·ì¡¢Ä²Àü¹¦¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä²¥Á¥Õ¥¹¤Î¸¡ºº¡¦¿ÇÃÇ
Ä²¥Á¥Õ¥¹¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î¾É¾õ¤ä´¶À÷¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Ø¤Î²áµî2¥õ·î°ÊÆâ¤ÎÅÏ¹ÒÎò¡¢°û¿©¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£Ä²¥Á¥Õ¥¹¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤ò²¼¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ºÙ¶ÝÇÝÍÜ¸¡ºº¤Ç¥Á¥Õ¥¹¶Ý¤òÆ±Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ºÙ¶ÝÇÝÍÜ¸¡ºº¤Ï´µ¼Ô¤ÎÂÎ±Õ¤äÁÈ¿¥¥µ¥ó¥×¥ë¤òÁý¿£¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶À÷¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëºÙ¶Ý¤òÆÃÄê¤¹¤ë¸¡ººÊýË¡¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë·ì±Õ¡¢ÊØ¡¢Ç¢¤Ê¤É¤òºÎ¼è¤·¤¿¸å¡¢ºÙ¶Ý¤òÇÝÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Á¥Õ¥¹¶Ý¤òÆ±Äê¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤â°ìÈÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ï·ì±ÕÇÝÍÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯Ç®¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¸¡½ÐÎ¨¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤á¤Ç¤¹¡£È¯¾É¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊØ¤äÇ¢¤«¤é¤ÎºÙ¶ÝÇÝÍÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢·ì±ÕÇÝÍÜ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸¡½ÐÎ¨¤ÏÄã¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÊýË¡¤Ç¤Î¸¡½Ð¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢¹ü¿ñÇÝÍÜ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÇÝÍÜ¸¡ºº¼«ÂÎ¤½¤ì¤Û¤É¸¡½ÐÎ¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ä²¥Á¥Õ¥¹¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤ÏÇÝÍÜ¸¡ºº¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä²¥Á¥Õ¥¹¤Î¼£ÎÅ
Ä²¥Á¥Õ¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹³¶ÝÌô¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤¬¼ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ °ÊÁ°¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¥Î¥í¥ó·Ï¹³¶ÝÌô¤¬Âè°ìÁªÂòÌô¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÌô¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤ÂÑÀ¶Ý¤¬½Ð¸½¡¢Áý²Ã¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆî¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤Îµ¢¹ñ¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¥Î¥í¥ó¤Ø¤ÎÂÑÀ¶Ý¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤áÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂè»°À¤Âå¥»¥Õ¥¡¥í¥¹¥Ý¥ê¥ó·Ï¹³¶ÝÌô¤ä¥¢¥¸¥¹¥í¥Þ¥¤¥·¥ó¤¬¼£ÎÅ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢Âè»°À¤Âå¥»¥Õ¥¡¥í¥¹¥Ý¥ê¥ó·Ï¹³¶ÝÌô¤ä¥¢¥¸¥¹¥í¥Þ¥¤¥·¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÂÑÀ¶Ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹³¶ÝÌô¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢ÅÀÅ©¤ä·Ð¸ýÌô¤Ç2½µ´Ö¤Û¤É·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤¿¸å¤âÂÎÆâ¤Ë¶Ý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊØÇÝÍÜ¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÃÀÀÐ¤¬¸¶°ø¤Ç¶Ý¤¬ÂÎÆâ¤Ë»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃÀ¤Î¤¦Å¦½Ð¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊÝ¶Ý¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢´¶À÷¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þ°Ï¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¿×Â®¤Ê¼£ÎÅ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä²¥Á¥Õ¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¡¦Í½ËÉ¤ÎÊýË¡
Ä²¥Á¥Õ¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ï¡¢±ÒÀ¸´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ë¿Í¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤ä¿åÆ»ÀßÈ÷¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥Õ¥¹¶Ý¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Ä²¥Á¥Õ¥¹´¶À÷¼Ô¤âÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´¶À÷¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½ËÉ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä²¥Á¥Õ¥¹¤ÎÈ¯¾É¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤òÈò¤±¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÍ½ËÉÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°û¿©Êª¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿ÀÐ¸´¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀ¶·é¤Ê¿å¤Ç¼êÀö¤¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢°ìÅÙÊ¨Æ¤µ¤»¤¿¿å¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿©ºà¤ò¿å¤ÇÀö¤¦¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥Á¥Õ¥¹¶Ý¤¬¿©ºà¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢Ä´Íý¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÊÆù¤äµû¤Ï¡¢¥Á¥Õ¥¹¶Ý¤Ë±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¾åµ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Í½ËÉÀÜ¼ï¤âÄ²¥Á¥Õ¥¹¤ÎÈ¯¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Ä²¥Á¥Õ¥¹¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¹ñÆâ¤Ë¤Ï¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ²¥Á¥Õ¥¹¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë³¤³°¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
¥µ¥ë¥â¥Í¥é¶Ý´¶À÷¾É
A·¿´Î±ê°ßÄ²±ê
¥Ñ¥é¥Á¥Õ¥¹¥³¥ì¥é¿©ÃæÆÇ
¥¢¥áー¥ÐÀÖÎ¡
»²¹ÍÊ¸¸¥
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´¶À÷¾É³Ø²ñ¡ÖÄ²¥Á¥Õ¥¹¡¦¥Ñ¥é¥Á¥Õ¥¹¡×
ÆüËÜÎ×¾²ÈùÀ¸Êª³Ø²ñ¡ÖÄ²¥Á¥Õ¥¹¡¦¥Ñ¥é¥Á¥Õ¥¹¡×
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´¶À÷½ñ³Ø²ñ¡ÖJAID/JSC ´¶À÷¾É¼£ÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó 2015 ―Ä²´É´¶À÷¾É―¡×
NID¹ñÎ©´¶À÷¾É¸¦µæ½ê¡ÖÄ²¥Á¥Õ¥¹¡¦¥Ñ¥é¥Á¥Õ¥¹¤È¤Ï¡×
º£Æü¤ÎÎ×¾²¥µ¥Ýー¥È¡ÖÄ²¥Á¥Õ¥¹¡¦¥Ñ¥é¥Á¥Õ¥¹¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÄ²¥Á¥Õ¥¹¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¸¡±Ö½ê FORTH¡ÖÄ²¥Á¥Õ¥¹¡Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥·ー¥È¡Ë¡×