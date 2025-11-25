¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ ¡È¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¡É¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶¨µÄÍ½Äê¡¡¥¢¥á¥ê¥«Äó°Æ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿·×²è¤á¤°¤ê
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ç¤Î¹â´±¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢28¹àÌÜ¤«¤é¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¡¢¹ñÌ±¸þ¤±¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥¹¥¤¥¹¤Ç¤Î¹â´±¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿·×²è¤¬28¹àÌÜ¤«¤é¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ºÇ½ª·èÄê¤Ë¤Ï¡Ö²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤ÏÏÂÊ¿·×²è¤Ï19¹àÌÜ¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Î¾¼óÇ¾´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÎÎÅÚÌäÂê¡×¤ä¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎNATO²ÃÌÁ¡×¤Ê¤É¤¬¶¨µÄ¤µ¤ì¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬º£½µÃæ¤Ë¤âË¬ÊÆ¤·¡¢¶¨µÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Î¼þÊÕ¤«¤é¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈºÆ¤Ó¾×ÆÍ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ù¤¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
