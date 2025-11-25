TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ç¤Î¹â´±¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢28¹àÌÜ¤«¤é¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¡¢¹ñÌ±¸þ¤±¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥¹¥¤¥¹¤Ç¤Î¹â´±¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿·×²è¤¬28¹àÌÜ¤«¤é¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤¿¤À¡¢ºÇ½ª·èÄê¤Ë¤Ï¡Ö²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤ÏÏÂÊ¿·×²è¤Ï19¹àÌÜ¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Î¾¼óÇ¾´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÎÎÅÚÌäÂê¡×¤ä¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎNATO²ÃÌÁ¡×¤Ê¤É¤¬¶¨µÄ¤µ¤ì¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤¬º£½µÃæ¤Ë¤âË¬ÊÆ¤·¡¢¶¨µÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Î¼þÊÕ¤«¤é¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈºÆ¤Ó¾×ÆÍ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ù¤­¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£