Snow Man¸þ°æ¹¯Æó¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é·èÄê
Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤È¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬¡¢12·î28Æü¤Ë21»þ¤«¤éTBS¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó－Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±- FAKE¡¿TRUTH¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢£12·î28Æü21»þ¤«¤é´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷
2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó－Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±－¡Ù¡£Ê¡»³²í¼£±é¤¸¤ë¡¢»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¡È¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿Á´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀôÍÎ±é¤¸¤ëÈÈ¿ÍÂáÊá¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬ÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿·»þÂå¤ÎÄË²÷¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤À¡£
12·î24Æü¤«¤é¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó－Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±－ FAKE¡¿TRUTH¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Ê¡»³¡¢ÂçÀô¤ÎÂ¾¡¢±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢º£°æÊþÉ§¡¢±üÃÒºÈ¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢µÈÅÄÍÓ¤é¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¥ã¥¹¥È¤âÂ³Åê¤¹¤ë¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡¢³§¼Â¤¬¸¦½¤¤ò½ª¤¨¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Øµ¢¹ñ¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¿´ÂÀÏ¯¤¬FBI¤Î¸¦½¤¤ÇÅÏÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÄ¾¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥Èー¥êー¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÈNY¤Ç¤âºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£¿´ÂÀÏ¯¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨µ¢¹ñ¡£ÆüËÜ¤ÈNY¤ÇÎ¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢³§¼Â¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÆüËÜ¤Ø¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÉðÁõ¤·¤¿¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ËÀêµò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³§¼Â¤È¤È¤â¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¥¥ã¥¹¥¿ー¡¦ÇÅËà¡Ê¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ë¤äÁíÍýÂç¿Ã¤ò¿Í¼Á¤Ë¤È¤ê¡¢¿ÈÂå¶â10²¯¥É¥ë¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅìµþ¤ÇÇúÃÆ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Æ¥í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£
°ìÊý¡¢³§¼Â¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¿´ÂÀÏ¯¡£³§¼Â¤È¿Í¼Á¤¿¤Á¤òµß¤¦¤Ù¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³§¼Â¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿º´µ×ÎÉ¡ÊµÈÅÄÍÓ¡Ë¤¬¿È¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÈFAKE¡¿TRUTH¡É¤¬»Ø¤¹°ÕÌ£¤È¤Ï¡Ä¡©¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¡¢Â©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£¸þ°æ¹¯Æó¤¬Êª¸ì¤Î¥ー¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë¸µÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーÌò¤Ç½Ð±é
Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦¸Þ¥Î¶¶µÁ¼Â¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡£¸Þ¥Î¶¶¤ÏÇÅËà¤¬¥¥ã¥¹¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±éÃæ¡¢³§¼Â¤é¤È¤È¤â¤ËÉðÁõ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¿ÈÂå¶â10²¯¥É¥ë¤òÍ×µá¤·¡¢ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÔÆâ¤Ë»Å³Ý¤±¤¿ÇúÃÆ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤ÈÀë¸À¡£ÇúÃÆ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¸Þ¥Î¶¶¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤¯¤À¤¹¤Î¤«¡Ä¡£
ÉñÂæ¡¦±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤ÈÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ìÊý¤ÇÉñÂæ±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëµÈÅÄ¡£¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤«¤é¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±é¤¸¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿µÈÅÄ¤¬ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¡È¥¯¥»¶¯ÁíÍýÂç¿Ã¡É¤ËÃíÌÜ¤À¡£
ÇÅËà¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦·ª¸¶´´¼ù¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¸þ°æ¹¯Æó¡£·ª¸¶¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ò¤ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
Snow Man¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤â¸÷¤ë¸þ°æ¡£ÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÉõ°õ¤·¡¢¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë¸µÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤è¤ê¾¯¤·Á°¤Î½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¯¡£12·î24Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤¢¤È¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿¿¼Â¡É¤òÃµ¤ë¤â¤è¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Î¤¢¤È¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡È¤½¤ÎÀè¤Î±¿Ì¿¡É¤òÄÉ¤¦¤â¤è¤·¡£Î¾ºîÉÊ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ëºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó－Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±－ FAKE¡¿TRUTH¡Ù
12/28¡ÊÆü¡Ë21:00～
À½ºîÃøºî¡§TBS
µÓËÜ¡§¹õ´äÊÙ
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§ÅìÃç·Ã¸ã
±é½Ð¡§Ê¿Ìî½Ó°ì
½Ð±é¡§
³§¼Â¹¸«¡§Ê¡»³²í¼£
¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¡§ÂçÀôÍÎ
¸îÆ»Àô¡§±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë
¸ãºÊ¤æ¤¦¤¡§º£ÅÄÈþºù
ÇÏÌÜµÈ½Õ¡§¾¾ÈøÍ¡
º£Æ£´°¼£¡§º£°æÊþÉ§
Ä¹Ã«ÀîÁÔÂÀ¡§±üÃÒºÈ
¥Ç¥Ü¥é¥¸ー¥ó¡¦¥Û¥ó¥´¥¦¡§ÌÚÂ¼Â¿¹¾
º´µ×ÎÉ±ß²Ö¡§µÈÅÄÍÓ
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¥²¥¹¥È¡§
ÇÅËà¤ß¤µ¤¡§¾¾ËÜ¼ãºÚ
¸Þ¥Î¶¶µÁ¼Â¡§µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº
·ª¸¶´´¼ù¡§¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡Ë
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÁ´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー
½Ð±é¡§Ê¡»³²í¼£¡¢ÂçÀôÍÎ¡¢±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¥í¥¦¥ó¡¢·îÅçÎ°°á¡¢´²°ìÏº¡¢Ã«ÅÄÊâ¡¢¹õÅÄÂçÊå¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢º£°æÊþÉ§¡¢±üÃÒºÈ¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢¾åÀîÎ´Ìé¡¢µÜ
Âô¤ê¤¨
µÓËÜ¡§¹õ´äÊÙ
´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§ÅìÃç·Ã¸ã
´ÆÆÄ¡§Ê¿Ìî½Ó°ì
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ
(c¡Ë2025±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
