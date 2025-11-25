Ãæ¹ñ¤Ç·ëº§¥Ö¡¼¥à¡¢¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î·ëº§¼°¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡½±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ï24Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ç·ëº§¥Ö¡¼¥à¡¢¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î·ëº§¼°¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¹¤ë±Ñ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¾å³¤¤Ë¤¢¤ë6³¬·ú¤Æ¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡ÖINS¿·³Ú±à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¹¥¤¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡£¤·¤«¤·º£·î¤Ï¼ã¼Ô¸þ¤±¤ËÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï·ëº§¼°²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤À¡×¤È¤·¡¢·úÀßºî¶È°÷¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀß±Ä¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¤ÊÈäÏª±ã²ñ¾ì¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤é¤¬º§°ùÅÐµ¤·¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿²»³Ú±éÁÕ¤È¤È¤â¤ËÍ§¿Í¤é¤È½Ë¤¦Í½Äê¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÅö¶É¤¬º§°ùÅÐµ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤ò´ËÏÂ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ·ëº§¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¤³¤Î´ËÏÂ¤Ë¤è¤ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï±óÊý¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤ä²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ê¤É¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î1¡Á9·î¤Îº§°ùÅÐµ·ï¿ô¤Ï515Ëü2000ÁÈ¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤è¤ê40Ëü5000ÁÈÁý¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»º¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¹¹Ô¤ò·ó¤Í¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ·ëº§¼°¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤¬¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î¥µ¥¤¥é¥à¸Ð¤À¡£1¡Á10·î¤Ë1ËüÁÈÄ¶¤¬¤³¤³¤Çº§°ùÅÐµ¤·¤¿¡£¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï1Æü¤ËÌó50·ï¤Îº§°ùÆÏ¤ò½èÍý¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç·ëº§¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡Ö·Ê¾¡ÃÏ¤Ø¤ÎÀ¸³¶ÌµÎÁÆþ¾ì¡×¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë