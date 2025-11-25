¡Ö¤À¤«¤é¤¢¤ì¤Û¤É¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¼«½ÍÇË¤ê¤¬¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥ï¥±
Èá»´¤Ê»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ÇÀ¤ÏÀ¤¬Æ°¤¡¢¸·È³²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿°û¼ò±¿Å¾¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Î·èÄê¡×¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»öÎã¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¼«¸Ê·èÄê¤òÂº½Å¤·¡¢¤É¤³¤«¤éÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¶³¦Àþ¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤òÃµ¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤ÎÀÐÅÄ¸÷µ¬¡Ø¼«¸Ê·èÄê¤ÎÍî¤È¤··ê¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°û¼ò±¿Å¾¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ
½Å¤¤È³Â§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡ÀÕÇ¤¤È¹Ô°Ù¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ò»öÎã¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£¤Ç¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤È¤Æ¤â´²ÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏÊý¤Ç¤ÏÃó¼Ö¾ì¤òÈ÷¤¨¤¿µï¼ò²°¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡°û¼ò±¿Å¾¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÄê¤Ë¸·¤·¤¤ÀÕÇ¤¤ò²Ý¤·¤¿¤æ¤¨¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¿Þ2¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¿Þ¤Ï1998Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î°û¼ò»ö¸Î¡¢°û¼ò¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤Î·ï¿ô¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢°û¼ò»ö¸Î¡¢°û¼ò¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤Î·ï¿ô¤Ï2000Ç¯¤«¤é2009Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆµÞ·ã¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯¸«¤ë¤È¡¢2001Ç¯¤«¤é2003Ç¯¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢2006Ç¯¤«¤é2007Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°û¼ò»ö¸Î¤Î·ï¿ô¡¢°û¼ò¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤Î·ï¿ô¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
