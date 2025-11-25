²¿ÅÙÃí°Õ¤·¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¡Ö¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡×¤ÎÂÖÅÙ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Î¡Ö¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¤ª´ê¤¤¡×
NHK¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿ÆÍ§Æ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¤È¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ°¯Èþ¤µ¤ó¤Ï±Ç²è³¦¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£1968Ç¯¤Ë¤ÏÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤ë¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤Î¥É¥é¥ÞÈÇ¤¬ÊüÁ÷¡¢ÍâÇ¯¤Ë±Ç²èÂè1ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤À¡£Åö½é¤Ï°¯Èþ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬Â¿¤¯¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î¼Çµï¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°¯ÈþÀ¶¤Îµ¡´Ø½Æ¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë
¡Öµ¤¤òÄ¥¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×
¹õÌø¡¡¤½¤â¤½¤â¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¡ÈÆÒ¤µ¤ó¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤ò¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡¡ËÍ¤Ï¤Þ¤º¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Ï¥ÊÈ¥¼ç±é¤Î´î·à¤ò²¿ËÜ¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¹õÌø¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡¤¢¤Îº¢¤Ï¤è¤¯¡ÈÆÃÊÌ½Ð±é¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇÐÍ¥¤¬±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÌÌÇò¤¤ÇÐÍ¥¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ºî¤êÊý¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤ë»þ¡¢¿Íµ¤¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î°¯ÈþÀ¶¤ò½Ð¤»¤È²ñ¼Ò¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¹õÌø¡¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¡£
»³ÅÄ¡¡¤·¤«¤·¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï1Æü¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¤±¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡ØÇÏ¼¯¤Þ¤ë¤À¤·¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ë1Æü¤À¤±¡¢°¯Èþ¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¹õÌø¡¡¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡©
»³ÅÄ¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤¦¤ë¤µ¤¤ÇÐÍ¥¤¬Íè¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤ÎÈà¤Ï¤Í¡¢´Ö¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Ç¥â¡¼¥ì¥Ä¤Ê¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤òµ¡´Ø½Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤Æ¡Ö¤É¤¦¤À¡¢¤É¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡£¥Ï¥ÊÈ¥¤â¡¢Æ±¤¸¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¥ã¥Ã¥Ä¤Î¸¤ÄÍ¹°¤â°¯Èþ¤µ¤ó¤Î°µÅÝÅª¤ÊÄÁ±éµ»¤ËÌÌ¿©¤é¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥í¥ª¥í¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤âµ¤¤òÄ¥¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£
¹õÌø¡¡ºÂÄ¹¼Çµï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡¤¨¤¨¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤â¤Î¤¹¤´¤¤¼Çµï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯»£¤ê½ª¤¨¤Æ¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¤È°§»¢¤·¤¿»þ¤Ë¡¢°¯Èþ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¡¢º£ÅÙ¤ÏÄ¹¤¤¤Î¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡ª¡×¤È¡£
¹õÌø¡¡¡ÖÄ¹¤¤¤Î¡×¡©
