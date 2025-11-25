¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦¸ÍÅÄÏÂ¹¬¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¾å°ÌÀª¤Î¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼Àï½Ñ¡×¥Ö¡¼¥à¤Ë¡Ö¸½¼ÂÅª¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡Æü´Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¡¦À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ä¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸ÍÅÄÏÂ¹¬¤µ¤ó¤¬ÆÉÇä¿·Ê¹¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥É¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀï½Ñ¤ä¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ£Í£Ã¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¤µ¤ó¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²¤½£¤È¤Îº¹¤Ï½Ì¾®
¡¡ÏÀÍýÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢¸½ºß¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¡£¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Ï¾ÅÆî¡Ê¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤Ë¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÉáÄÌ¤Ë¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¡Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡²¤½£¥ê¡¼¥°¤È£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ëº¹¤â½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö¡Ê³¤³°°ÜÀÒ¸å¡Ë¤¹¤°¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
£Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÀï½Ñ
¡¡¤Ç¤Ï¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÀï½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡¼¡Ê¥×¥ì¡¼¤Î¶¯ÅÙ¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¡££Ê£±¤Î¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤Ï´ðËÜÅª¤Ë½Ä¤ËÂ®¤¯¡¢Å¨¿ØÆâ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÂ¿¤¯¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¾ÊÎ¬¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¹¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤«¤éÁÇÁá¤¯¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¾å°Ì¤ËÌÜÎ©¤Ä¤È¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í¥¾¡¤ä¾º¹ß³Ê¡¢£Á£Ã£Ì£Å¡Ê£Á£Æ£Ã¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬ºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤âÌÜÅª¤Î°ìÈÖ¾å¤ËÍè¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¥Ù¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤Ü¤ìµå¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È²¤½£¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃÂê¤¬µÚ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤¿¡£°éÀ®Ç¯Âå¤È¤«¼«¼çÎý¤È¤«°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¤è¡£¼«¼çÎý¤¹¤ëÊ¸²½¤¬¤Ê¤¤¤è¡¢Â¿Ê¬¡£¥Á¡¼¥àÎý½¬¤À¤±¡£¥Á¡¼¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¼¡¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¡Ê¤Î¾ðÊó¡Ë¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖµÕ¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÊÉÂÇ¤Á¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¤â¹ª¤ß¤À¤È»×¤¦¡£¡ÊÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÁª¼ê¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ë¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ø¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´·½¬¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¼êË¡¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥àÎý½¬¤È¸Ä¿ÍÎý½¬¤ò¡Ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¥³¡¼¥Á¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¡Ë£Î£Â£Á¤À¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÇÀìÌç¥³¡¼¥Á¤ò¸Û¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¥×¥í¥Õ¥£¥ë
¸ÍÅÄÏÂ¹¬¡Ê¤È¤À¡¦¤«¤º¤æ¤¡Ë
¸µÆüËÜÂåÉ½¡£1996Ç¯¤ËÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆü´ÚWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£³¤³°¤Ç¤â¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢´Ú¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆJ3¡¦SCÁêÌÏ¸¶¤ä¼Ò²ñ¿Í¥¯¥é¥Ö¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£