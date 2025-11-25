¥æ¥Í¥¹¥³¡ÖÀ¤³¦¤Îµ²±¡×¤ËÀ¤°¤Ìï¡ØÉ÷»Ñ²ÖÅÁ¡Ù¿äÁ¦¤Ø
¡¡¥æ¥Í¥¹¥³¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Îµ²±¡×¤ÎÅÐÏ¿¸õÊä¤Ë¡¢À¤°¤Ìï¤¬µ¤·¤¿Ç½³Ú¤Î»ØÆî½ñ¤Ç¤¢¤ë¡ØÉ÷»Ñ²ÖÅÁ¡Ù¤¬¿äÁ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥æ¥Í¥¹¥³¡ÖÀ¤³¦¤Îµ²±¡×¤ÎÅÐÏ¿¸õÊä¤Ë¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿¡ØÉ÷»Ñ²ÖÅÁ¡Ù
¡¡¥æ¥Í¥¹¥³¡Ê¡á¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ë¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Îµ²±¡×¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ë½ÅÍ×¤ÊµÏ¿Êª¤òÊÝÁ´¤·¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ö¶È¤Ç¡¢2Ç¯¤Ë1ÅÙ¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ´ØÏ¢¤Ç¤Ï10·ï¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¿·¤¿¤Ë¿äÁ¦¤µ¤ì¤ë¡ØÉ÷»Ñ²ÖÅÁ¡Ù¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿·àºî²È¤ÎÀ¤°¤Ìï¤¬15À¤µªÁ°È¾¤Ë½ñ¤¤¤¿À¤³¦ºÇ¸Å¤Î±é·àÏÀ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¸ì²½¤¬º¤Æñ¤Ê¿ÈÂÎ·Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²Ö¤ËÎã¤¨¤ÆÊ¸¾Ï²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î±é½Ð²È¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç¹¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¤ÏÅÐÏ¿¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿¸å¤Î¹Åç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿1500Ëç°Ê¾å¤Î¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤âÅÐÏ¿¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î2·ï¤ÎÅÐÏ¿¤Î²ÄÈÝ¤Ï¡¢2027Ç¯½Õ¤Î¥æ¥Í¥¹¥³¼¹¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç·è¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë