¡ÖÅß¥¹¥«ー¥È´¨¤¤ÌäÂê¡×¢ª ²ò·è¡ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡ÛÂç¿Í¤¬Â¨¥·¥ã¥ì¤ë♡¡ÖÊÁ¥¹¥«ー¥È¡×
´¨¤¤µ¨Àá¤Ç¤â¡¢¥¹¥«ー¥È¤¬Àü¤¤¿¤¤¡ª ¤½¤ó¤ÊÂç¿Í½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢4»ù¤Î¥Þ¥Þ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー@aiii__13k¤µ¤ó¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ëÊÁ¥¹¥«ー¥È¤ËÃíÌÜ¡£¥Ù¥í¥¢À¸ÃÏ & Î¢ÃÏÉÕ¤¤ÇÃÈ¤«¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÊÁ¤Ç¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£ËÉ´¨¤â¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤â³ð¤¤¤½¤¦¤Ê¥¹¥«ー¥È¤Ï¡¢Åß¥³ー¥Ç¤Ç¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡£
¥³ー¥Ç¤Ë²Ú¤ä¤®¤òÍ¿¤¨¤ë¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥Ù¥í¥¢¥¹¥«ー¥È
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖSAO*¥Ù¥í¥¢¥ß¥º¥¿¥ÞSK¡×\1,639¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¡£¥â¥Î¥Èー¥ó¥«¥éー¤Ê¤Î¤Ç´Å¤¹¤®¤º¡¢Âç¿Í¤â¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£@aiii__13k¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Ù¥í¥¢À¸ÃÏ¤ÇÎ¢ÃÏÉÕ¤¤À¤«¤éÃÈ¤«¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ç¤â½ÅÊõ¤¹¤ë¤«¤â¡£¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤¿È´¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ä¡¢¥Õ¥ê¥ë¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ü¥¦¥¿¥¤ÉÕ¤¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤â¡ý
¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó
²Ä°¦¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥É¥Ã¥ÈÊÁ¥¹¥«ー¥È¤â¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÄø¤è¤¯¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¹¤¬¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤Íî¤Á´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥³ー¥Ç¤ÎÁ¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤¬ÁÀ¤¨¤½¤¦¡£Â¸µ¤Ï²ÚÔú¤Ê¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç¡¢¾åÉÊ¤µ¤ò¥ー¥×¡£´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥Öー¥Ä¤È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@aiii__13kÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M