£Ê¥ê¡¼¥°È¯Â°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤ËÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¡£¤½¤Î°éÀ®¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ¤¬ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ç¡Ö10ÈÖ¡×¤òÇØÉé¤¦²£»³¶ÇÇ·¡¡photo by J.LEAGUE/J.LEAGUE via Getty Images
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âJ2¤Ï¡¢»Ë¾åµ©¤Ë¸«¤ëÂçº®Àï¡£¤ï¤º¤«¤Ê¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¤Ò¤·¤á¤¡¢£±Àá¤´¤È¤Ë½ç°Ì¤¬¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡£°ÍÁ³¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËJ1¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ£»Þ¤Î»þ¤ËJ2¾º³Ê¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¾º³Ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«......¡¢ËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ï¥¸¥§¥Õ¤ÇËÜÅö¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÎMF²£»³¶ÇÇ·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÀéÍÕ¤Ï¡¢J2³«ËëÄ¾¸å¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ËÀ®¸ù¡£¥·¡¼¥º¥óÈ¾¤Ð¤Ë£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè37Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢2009Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëJ1¾º³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸Å¹ë¥¯¥é¥Ö¤ÇÇØÈÖ¹æ10¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë²£»³¤Ï¡¢Æ£»ÞMYFC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿2022Ç¯¤ËJ3¤Ç£²°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢J2¾º³Ê¤ò·Ð¸³¡£Æ£»Þ¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤ÆJ2¤Ç£±¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¤¢¤È¡¢2024Ç¯¤«¤éÀéÍÕ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£»Þ¤Ç¤ÎJ2¾º³Ê¤ò¡Ö¤¿¤Ö¤ó»à¤Ì»þ¤Ë»×¤¤½Ð¤¹½ÐÍè»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¦²£»³¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î½¼¼Â´¶¤òºÆ¤ÓÌ£¤ï¤¦¤Ù¤¯¡¢ÀéÍÕ¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²£»³¤¬£²Ç¯Á°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¸¥§¥Õ°Ê³°¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÂ¤¤¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Õ¥¯¥¢¥ê¡Ê¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç²«¿§¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ë»Ñ¡¢Áê¼ê¤òËÝÏ®¤¹¤ë»Ñ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢°ìÈÖ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥¸¥§¥Õ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åö»þ¤Î²£»³¤Ë¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â³Î¤«¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢J1¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²£»³¤Ï¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤À¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÄ©¤ßÂ³¤±¤ë»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÀéÍÕ¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë¥ß¥¹¤ò¶²¤ì¤º¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼«Ê¬¤ÏÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾º³Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¥®¥é¥®¥é´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¿¤À¥Á¡¼¥à¤¬¾º³Ê¤¹¤ì¤Ð¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ......¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¾º³Ê¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È³èÌö¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£
¡¡²£»³¼«¿È¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡¢¡ÖÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤Ï·è¤·¤Æ¥¨¥ê¡¼¥È¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢Åö»þJ3¤ÎÆ£»Þ¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ½ª¥¥ã¥ê¥¢¤â¡¢ËÌ¿®±ÛÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤ÎËÌÎ¦Âç³Ø¤À¡£ÂçÂ´Áª¼ê¤Î³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¸½ºß¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Â¿¤¯¤Î£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤Âç³Ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¤·¤«¤·¡¢²£»³¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤µ¤é¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È¡¢Èà¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç£¶Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²£»³¤Ï¡¢Ãæ³ØÆþ³Ø¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¡¢2009Ç¯¤«¤é2014Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£¶Ç¯´Ö¡¢¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¤ÎÌ¾Ìç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤¿¡£
¡¡²£»³¤¬¥æ¡¼¥¹Ç¯ÂåºÇ½ª³ØÇ¯¤À¤Ã¤¿2014Ç¯¤È¤Ï¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤¬¹â±ßµÜÇÕ£Õ¡Ý18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤Ç£¹°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°´ØÅì¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿Ç¯¡£
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á²£»³¤Ï¡¢º£Ç¯¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤¬11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¡¢"ºÇ¸å¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀï¤Ã¤¿À¤Âå"¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
