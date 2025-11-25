¡Ö¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ¥ê¡¼¥°2025¡×·è¾¡Àï£±¡¦23Åìµþ³«ºÅ¤¬·èÄê
¿Íµ¤Ì¡ºÍ»Õ¤Ë¤è¤ëÃÄÂÎÀï¡Ö¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ¥ê¡¼¥°2025¡×¤Î·è¾¡Àï¤¬1·î23Æü¤ËÅìµþ¡¦¥ë¥ß¥Íthe¤è¤·¤â¤È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Ì¡ºÍ¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì4¥Á¡¼¥à¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤òÅ¸³«Ãæ¡£»²²Ã¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¢¤æ¤Ë¤Ð¡¼¤¹¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¶âµûÈÖÄ¹¡Ê°Ê¾å´ØÅì¡Ë¤È¡¢¹õÂÓ¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ò¥¬¥·¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡¢Îã¤¨¤Ð±ê¡Ê°Ê¾å´ØÀ¾¡Ë¡£ÅìÀ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥ê¡¼¥°Àï¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£
¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï³Æ¥Á¡¼¥à¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿5ÁÈ¤º¤Ä¤¬ÂÐÀï¤·¡¢´ÑµÒ¤ÎºÎÅÀ¤Ç¾¡Íø¥Á¡¼¥à¤¬·è¤á¤é¤ì¤ë¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÅìÀ¾¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬·ãÆÍ¤·¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤òÁè¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢3°Ì·èÄêÀï¤âÆ±¤¸1·î23Æü¡¢Âçºå¡£¿¹¥ÎµÜ¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£