¡Ú´ÚÎ®¡ÛÍè·î£¸Æü´Ú¹ñ·³¤ËÆþÂâ¤¹¤ëNCT¤ÎJUNGWOO¡¢½é¥½¥í¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSUGAR¡×È¯É½¤Ø
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NCT¤ÎJUNGWOO¡Ê¥¸¥ç¥ó¥¦¡Ë¤¬¡¢28Æü¤Ë½é¥½¥í¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSUGAR¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±Æü¸á¸å6»þ¤Ë³Æ¼ï²»³Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï25Æü¡Ö¿·¶ÊSUGAR¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥à¤È¥¦¥¤¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¡¢½À¤é¤«¤¯¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¥°¥ë¡¼¥Ó¡¼¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö²Î»ì¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ´Å¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÂç¤¤Ê±þ±ç¤È°¦¾ð¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÃÈ¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
JUNGWOO¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈNCT 127¡¢NCT DOJAEJUNG¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÀ¡¤ó¤ÀÈþÀ¼¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢½¨Îï¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È´°àú¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¤¢¤Þ¤Í¤¯È÷¤¨¤¿¡Ø¥¨¡¼¥¹¡Ù¤È¤·¤Æ²»³Ú¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢MC¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯»¶¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Íè·î8Æü¤Ë´Ú¹ñ·³¤ËÆþÂâ¤¹¤ëJUNGWOO¤Ï¡¢28Æü¸á¸å3»þ¤ÈÆ±8»þ¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¥é¥¤¥Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖGolden Sugar Time¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£