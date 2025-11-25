¡Ö¤³¤Ã¡Ä¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¡¡ÆÍÁ³Éñ¤¤¹þ¤ó¤ÀÆüËÜ¥Ð¥¹¥±³¦¥¹¥¿¡¼¤ÎÈ¯É½Í½¹ð¤ËÁûÁ³¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡Ä¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡ª¡×
SNS¤ÇÈ¯É½
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï24Æü¡¢¸ø¼°X¾å¤Ç²ÏÂ¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯É½¤òÍ½¹ð¡£ÆÍÁ³Éñ¤¤¹þ¤ó¤À°ìÊó¤Ë¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡©¤Ê¤Ë¡©²¿¡©¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡ÖASICS Basketball ¡ß Yuki Kawamura 2025.12.01 Coming soon¡Ä¡×¤ÈÊ¸ÌÌ¤ÇÅê¹Æ¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤È¤ß¤é¤ì¤ë²ÏÂ¼¤Î±ÇÁü¤âÊ»¤»¤ÆÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ïº£Ç¯7·î¤ËÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊN BA¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥º¤È2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±¦Â¤òÉé½ý¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç10·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Þ¤¿³§ÍÍ¤ÎÁ°¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·Êó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¤Ï½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆ÷¤ï¤¹Åê¹Æ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Ã¡Ä¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¡ÖÌ¤È¯É½¤Î¥·¥å¡¼¥º¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©¤Ê¤Ë¡©²¿¡©¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖASICS¤µ¤ó¤«¤é¤â²ÏÂ¼Í¦µ±¥¥¿¡¼¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Ð¥¹¥±¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
