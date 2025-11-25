´ØÅì¡¡25Æü¤ÏÃë²á¤®¤Þ¤ÇÎä¤¿¤¤±«¡¡26Æü°Ê¹ß¤Ï20¡îÁ°¸å¤ÎÆü¤â¡¡·ã¤·¤¤´¨ÃÈº¹
´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢º£Æü25Æü(²Ð)¤ÎÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤ÆÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢Á°Æü¤è¤êµ¤²¹¤¬ÂçÉý¥À¥¦¥ó¡£26Æü(¿å)°Ê¹ß¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬20¡îÁ°¸å¤ÎÆü¤â¤¢¤ê¡¢·ã¤·¤¤´¨ÃÈº¹¤Ë¡£
25Æü¤ÏÃë²á¤®¤Þ¤Ç±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¤
º£Æü25Æü(²Ð)¤Î´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢ËÜ½£¤ÎÆî¤ò¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¹ß¤ê¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í¼Êý¤â½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢Å·µ¤¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Î¤ÏÌë¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
12·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥Ý¥«¥Ý¥«ÍÛµ¤
ÌÀÆü26Æü(¿å)°Ê¹ß¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀÆü26Æü(¿å)¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤ä²£ÉÍ¤Ê¤É¤Ç19¡î¤È¡¢ÆüÃæ¤Ïµ¤²¹¤¬¥°¥ó¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Îµ¤²¹¤Û¤É¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ä«ÈÕ¤ÈÆüÃæ¤Îµ¤²¹º¹¤Ï15¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
27Æü(ÌÚ)¤«¤é28Æü(¶â)¡¢12·î1Æü(·î)¤Ï°ì»þÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢±«¤Ç¤âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£12·î1Æü(¶â)¤Ï¡¢20¡îÁ°¸å¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢12·î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Äãµ¤°µ¤ÎÆ°¸þ¤Ç±«¤Î¹ß¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢µ¤²¹¤Î·¹¸þ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤ËºÇ¿·¤ÎÅ·µ¤¤äµ¤²¹¤ÎÍ½ÁÛ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
