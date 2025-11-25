»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤È»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿Ç¢ª¡ØÆ¹ÂÎ¡Ù¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤Ë£¶Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¤ªÌß¡©¡×¡Ö¤ª¤¦¤É¤ó¤ß¤¿¤¤£÷¡×¤ÈÏÃÂê
°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¿¤Ó¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤¯¤é¤¤¿¤Ó¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤Ò¤È¾ìÌÌ¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¸«¤»¤¿¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢84.4Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ï6.1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤È»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿Ç¢ª¡ØÆ¹ÂÎ¡Ù¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¡Û
ÉÝ¤¤¤«¡©Çò¶Ì¤Á¤ã¤ó¤ÎÄ¹¤µ¤¬
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÇò¶Ì¤Á¤ã¤ó¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤ÎÇò¶Ì¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çò¶Ì¤Á¤ã¤ó¤Ï»ÒÇ¤Îº¢¤«¤éÆ¹¤¬Ä¹¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¸ª¤«¤éÉ¨¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í°Â¿´¤·¤ÆÂÎ¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¼«Á³¤ÈÆ¹ÂÎ¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¿¤Ó¤ë¤ó¤À¡Ä¡£¤½¤¦¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¸÷·Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
Çò¶Ì¤Á¤ã¤ó¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¶Ã¤¯XÌ±¤¿¤Á
Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¤Ó¤èー¤ó¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿Çò¶Ì¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ï¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë²¼¤Ë¹ß¤í¤·¤¿¤é½Ì¤à¤Î¤«¤Ê¡©²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÇòÄ¹¤Á¤ã¤ó¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤¿¤ë¿¤Ó¤Ã¤×¤ê¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¡ÖÌß¡×¡Ö¥È¥ë¥³¥¢¥¤¥¹¡×¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤â¡£¤¤Ã¤ÈÇò¶Ì¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢º£Æü¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÊú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¼«Ëý¤ÎÄ¹¤¤¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÇò¶Ì¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇò¶Ì¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¶Ì¤Á¤ã¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤É¤ì¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÇò¶Ì¤Á¤ã¤ó¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£