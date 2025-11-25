¡ÖÃÏ²¼Å´±Ø¤ÎÀþÏ©¤Ë¥Õ¥¿¡×¤Ê¤¼¡© 6Ç¯¤Ä¤Å¤¯ÄÁ·Ê¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡© ¿·Àþ·úÀß¤Ç°ìÊÑ¤·¤½¤¦¤Êµ¯ÅÀ±Ø
Ë½»Àþ¤Î¹©»ö¤¬ËÜ³Ê²½¡¢Ë½§±Ø¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿
¡¡2024Ç¯11·î¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ¤ÎË½§±Ø¤ÈÈ¾Â¢ÌçÀþ¤Î½»µÈ±Ø¤ò·ë¤Ö¡ÖË½»Àþ¡×¤Î¹©»ö¤¬ËÜ³ÊÃå¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°¤«¤éÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Ë·úÀßÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë»ÞÀî±Ø¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬ÊÑ²½¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¡¦3ÈÖÀþ¤Î°ÆÆâ¤À¤±¤¢¤ëË½§±Ø
¡¡°ìÊý¡¢µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ëË½§±Ø¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤éÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ÏÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë½»Àþ¹©»öÃå¹©Á°¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¡É¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë½§±Ø¤Ï¡¢Ãæ¤Û¤É¤Î2¡¦3ÈÖÀþ¤Ë¡È³¸¡É¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï2020Ç¯¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Îº®»¨¤òÁÛÄê¤·¡¢ÍøÍÑµÒ¤ÎÊâ¤±¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á2019Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¡£ÀþÏ©¤òºÉ¤¤¤ÇÄÌÏ©¤Ë¤·¤¿¹½Â¤¤ä¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤Î¡È³°Â¦¡É¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÏ©Àþ°ÆÆâ¤Ï¡¢ÏÂ¸÷»ÔÊýÌÌ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤3ÈÖÀþ¤âÊ»µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀþÏ©¤Ï1¡¦4ÈÖÀþ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¥Û¡¼¥à¾å¤ÎÏ©Àþ°ÆÆâ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢3ÈÖÀþ¤ÎÀþÏ©¾å¤Ë¤¢¤¿¤ë°ÌÃÖ¤«¤é3ÈÖÀþ¤Î°ÆÆâ¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ï¡¢¼Â¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎºÉ¤¬¤ì¤¿ÀþÏ©¤Î¾å¤Ç¡¢³°¤µ¤ì¤¿¹äÂÎ²ÍÀþ¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤â¤Îº£¤ÎË½§±Ø¤Ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤³¤¦¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÀßÈ÷¤ò¡¢ÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤«¤é´Ñ»¡²ÄÇ½¤Ç¡¢ÃÎ¼±Íß¤ò¤½¤½¤ë±Ø¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¤º¤ì¹þ¤ó¤ÀÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò½ª¤¨¤¿º£¡¢2¡¦3ÈÖÀþ¤ÏÉü³è¤·¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢³¸¤ò¤µ¤ì¤¿2019Ç¯10·î¤«¤é´Ý6Ç¯¤¬·Ð²á¤¹¤ëº£¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£Ë½§±Ø2¡¦3ÈÖÀþ¥Û¡¼¥à¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìµþ¥á¥È¥í¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6Ç¯´Ö¤â¤³¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëËÜ¿ô¸º¾¯¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Ë½»Àþ³«¶È¸å¤ÎË½§±Ø¤Ï2¡¦3ÈÖÀþ¥Û¡¼¥à¤¬Éü³è¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿·ÌÚ¾ìÊýÌÌ¹Ô¤¥Û¡¼¥à¤ò1ÈÖÀþ¤Î¿Ê¹ÔÊý¸þº¸Â¦¤Ë¿·Àß¤·¡¢º®»¨´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë½»Àþ¤Î³«¶È»þ´ü¤¬2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ì¥¢¸÷·Ê¤Ï¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë½§±Ø¤Î¸÷·Ê¤ÏÂ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¡£µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£