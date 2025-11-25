¡ÚÌë´Ö»ö¸Î¡Û¸©Æ»²£ÃÇÃæ¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤Î84ºÐÃËÀ¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì½ÅÂÎ¡ÊÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶è¡Ë
24ÆüÌë¡¢ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶è¤Ç¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÎðÃËÀ¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¹âÎðÃËÀ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶è°úº´Ä®°æ°ËÃ«¤Ç¡¢¸©Æ»°úº´´Ü»³»ûÀþ¤ÎÆ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿84ºÐ¤Î¹âÎðÃËÀ¤¬¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿45ºÐ¤Î½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö¸Î¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö¸Î¤Î·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£