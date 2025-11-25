¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛAdo¡¢µ¤µå¤ÇÉñ¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¡¡°µÅÝÅª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡ÖÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»ä¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¤¡×¤ÈÎÞ¤·¤¿·è°Õ¤ÎMC
¢£°µÅÝÅª¥¹¥±¡¼¥ë¤ÈåÌÌ©¤Ê²»¶Á¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡ÈÀ¤³¦»ÅÍÍ¡É¤Î¥é¥¤¥Ö¶õ´Ö
¡¡²Î¤¤¼ê¡¦Ado¤¬11Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¼«¿È½é¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¡ØAdo DOME TOUR 2025¡Ö¤è¤À¤«¡×¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿À¤³¦¥Ä¥¢¡¼¡ØAdo WORLD TOUR 2025 ¡ÈHibana¡É¡Ù¤ò·Ð¤Æ¤Î¡È³®Àû¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹ñÆâ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü¡£°µ´¬¤Î²Î¾§¤È¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¢¤ë±é½Ð¤ÇÌ¥Î»¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î¿´¾ð¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ëMC¤ä¡¢µ¤µå¤Ë¾è¤Ã¤ÆÃè¤òÉñ¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤â¤¢¤ê¡¢´¶¾ð¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¸òºø¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤¿Ado¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ªµ¤µå¤Î¥·¡¼¥ó¤â
¡¡Ado¤Ïº£²ó¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢LED¤Î¡È±ßÃì¡É¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÐÊ¡Ê¤¿¤¿¤º¡Ë¤Þ¤¤¤Ï¡¢À¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¤¿¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£½øÈ×¤«¤éÂåÉ½¶Ê¡ÖÍÙ¡×¡Ö¾§¡×¤Ê¤É¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¥É¡¼¥à¤ÎÅ·°æ¤Þ¤ÇÊ¤¤¦±é½Ð¤ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¾ÈÌÀ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡É¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï²»¶Á¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤À¡£Ado¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬²»Áü¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢ºÙ¤«¤Ê¥Ö¥ì¥¹¤ä¸ìÈø¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¡¢¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÍÞÍÈ¤Þ¤Ç¤¤áºÙ¤«¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Í³¼«ºß¤Ë²ÎÀ¼¤òÁà¤ëAdo¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬Î©ÂÎÅª¤Ê²»Áü¤ÇºÝÎ©¤Á¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡À¸±éÁÕ¤Ë¤è¤ë¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈAdo¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤¬Ó¹¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¡×¡ÖµÕ¸÷¡×¡¢Èþ¤·¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¤ä¡ÖÌë¤Î¥Ô¥¨¥í¡×¤Ê¤É¡¢³Ú¶Ê¤´¤È¤Ë±ÇÁü¤ä¾ÈÌÀ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£ÃæÈ×¤Ë¤ÏÌ¤È¯É½¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¢¥¤¡¦¥¢¥¤¡¦¥¢¡×¤ò½éÈäÏª¤·¡¢·à¾ìÉñÂæ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢Ç®¶¸¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇÂçµé¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¡×¡£¥¤¥ó¥È¥í¤ÈÆ±»þ¤ËÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¥ª¥¤¡ª¥ª¥¤¡ª¡×¤È¥³¡¼¥ë¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê²Î»ì¤ÏÂç·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤â°ì½ï¤ËÂç¹ç¾§¡£¥É¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤ëÃæ¡¢±ê¤È¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦±é½Ð¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹âÄ¬¤Î»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¬¤Ê¤êÀ¼¡¢Äã²»¥Ü¥¤¥¹¡¢¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤Î¤É¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤¿¤¢¤Î¸¶¶Ê¤òÄ¶¤¨¤ë°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç¶Á¤¤ï¤¿¤Ã¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¸ø±é¤é¤·¤¤¥«¥Ð¡¼¤Èµ¤µå¤Ë¾è¤Ã¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿²Î¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢After the Rain¤Î¡Ö×ÂÀ±Îó¼Ö¤Î¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤ë¡×¤òÈäÏª¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁª¶Ê¤Ç¡¢²Î»ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë´Ñ½°¤ò°ú¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¿¿Ùõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£Â³¤¯wowaka ¡Ê¥Ò¥È¥ê¥¨¡Ë¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¡¦¥Þ¥¶¡¼¥°¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤È±ÇÁü¤¬¸òº¹¤·¡¢½ªÈ×¤Ø¸þ¤«¤¦½õÁö¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¤Þ¤ëÇ®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤è¤À¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤¬µÜÂô¸¼£¤Î¡Ø¤è¤À¤«¤ÎÀ±¡Ù¤«¤é¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼«¤é¤ò¡È½¹¤¤Ä»¡É¤Ë½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥É¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤Æ²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤òÅÇÏª¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡£Âç·ù¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤É¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¡È¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦Î¹¡É¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Á¤ã¤ó¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Î¡Ö¤¤¤Ð¤é¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¾Ð´é¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¢¤È¡¢Ado¤Ï¼ê¤ò¿¶¤êËÜÊÔ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ado¤¬LED¤Î±ßÃì¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È´ÑµÒ¤Î¾å¶õ¤ò¡Èµ¤µå¡É¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤Ë¡£¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¥Ã¡ª¡×¡Ö´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê²Î¤¦Ado¡£¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¦¤«¤¬¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ë¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£ÎÞ¤Î¥é¥¹¥ÈMC¡ÖÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»ä¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¤¡×
¡¡ÃåÃÏ¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¼«°¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖAdo¤Ï»ä¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Î¿´¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤½¹¤¤»ä¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¤¡£´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î½¹¤¤¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´ÑµÒ¤ËÀÅ¤«¤Ë¹ð¤²¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÊÎ¡Ê¤Ê¤¤¤¬¤·¡Ë¤í¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ü¥«¥í¤È²Î¤¤¼ê¡¢¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¡Ö¿´¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÉÔ²Ä²ò¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÎ©¤Á¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¡¢Ëü´¶¤Î»×¤¤¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢Ado¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤âÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÉñÂæ¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤ò¸«¤Æ¤¤¿Ado¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¥ë¡õ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡È¼«Ê¬¤È¤·¤ÆÎ©¤Ä¡É¤¿¤á¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¡Ö¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡×ÆÏ¤±¤é¤ì¤½¤¦¤ÊAdo¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M01. ÍÙ
M02. ¾§
M03. ¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó
M04. µÕ¸÷
M05. »ä¤ÏºÇ¶¯
M06. Ìë¤Î¥Ô¥¨¥í
M07. È´¤±¶õ
M08. Stay Gold
M09. MAGIC
M10. ¤¦¤Ã¤»¤§¤ï
M11. ¹ÔÊýÃÎ¤ì¤º
M12. ¥ë¥ë
M13. ¥¢¥¤¡¦¥¢¥¤¡¦¥¢¡ÊÌ¤È¯É½¶Ê¡Ë
M14. ¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼
M15. É÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì
M16. Chandelier¡Ê¥·¡¼¥¢ ¥«¥Ð¡¼¡Ë
M17. ×ÂÀ±Îó¼Ö¤Î¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤ë¡ÊAfter the Rain ¥«¥Ð¡¼¡Ë
M18. ¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¡¦¥Þ¥¶¡¼¥°¡¼¥¹¡Êwowaka¡ã¥Ò¥È¥ê¥¨¡ä ¥«¥Ð¡¼¡Ë
M19. 0
M20. Episode X
M21. ¤¤¤Ð¤é
¡Ú¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡Û
En01. °¤½¤Íå¤Á¤ã¤ó
En02. ¤¤Ã¤È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
En03. ¤ï¤¿¤·¤Ë²ÖÂ«
En04. ¿´¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÉÔ²Ä²ò
