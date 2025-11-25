¹áÀî¾ÈÇ·¼ç±é¥µ¥¤¥³¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ØºÒ ·à¾ìÈÇ¡ÙÉÔ²º¤ÊºÒ¤¤¤ÎË¬¤ì¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð
¡¡¡ÖÂè73²ó¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÀµ¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØºÒ ·à¾ìÈÇ¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î20Æü¤è¤êÅÔÆâ¤Î¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØºÒ ·à¾ìÈÇ¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢WOWOW¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ºÒ¡Ù¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¡Ö¶²ÉÝ¡×¤òÉÁ¤¯±Ç²è¤È¤·¤Æ¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿®¤¸¤ë¶²ÉÝ¤òÊ¤¤¹¥µ¥¤¥³¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¡¢ÊÔ½¸¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢»Â¿·¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë´ÆÆÄ½¸ÃÄ¡Ö5·î¡×¤Î´ØÍ§ÂÀÏº¤ÈÊ¿À¥¸¬ÂÀÏ¯¡£Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØµÜ¾¾¤È»³²¼¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì·÷ºÇÂç¤Î±Ç²èº×¤Ë2ºîÏ¢Â³¤ÇÀµ¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£Æ±±Ç²èº×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥Ç¥×¥ì¥·¥ã¥ó¡¢¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬¡¼¤éÀ¤³¦ÅªÌ¾¾¢¤ÎÌ¾¤âÊÂ¤Ó¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡ØµÜ¾¾¤È»³²¼¡Ù¤«¤é¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¹áÀî¾ÈÇ·¡£²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢±ìÁð¤ò¤Õ¤«¤¹¹áÀîÊ±¤¹¤ë¡ÖÃË¡×¤Î»Ñ¤¬Âç¤¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£±ì¤Çº¸È¾Ê¬¤¬¾Ã¤¨¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤É½¾ð¤È¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ºÒ¤¤¤ÎÉÔ²º¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤Ï¡¢´ÆÆÄ¼«¤é¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥¥¹¥È¤È¶¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤ä¡¢±¿Á÷¶È¼Ô¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÎÀ¶ÁÝ°÷¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤ë¿Í¡¹¡£°ìÊý¡¢·º»ö¤¿¤Á¤ÏÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÃæÂ¼¥¢¥óÊ±¤¹¤ëÆ²ËÜ·º»ö¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉþÁõ¡¢È±·¿¡¢Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿ÃË¡Ê¹áÀî¡Ë¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÃË¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤Þ¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇÃ¯¤¬ºÒÆñ¤Ë¹ç¤¦¤«¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ö¿Í¤ÏÍýÍ³¤â¤Ê¤¯»à¤Ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤Ê¤»¤ê¤Õ¡¢¼Ö¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¸µ¤ä³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÈ±¤ÎÌÓ¤Ê¤ÉÉÔ°Â¤òÀú¤ë¥«¥Ã¥È¤¬Â³¤¡¢ºÇ¸å¤Î¼ã¤¤ÃË¤Îµã¤¶«¤Ö»Ñ¤¬ÉÔ°Â¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë¡£
¡¡Í½¹ð¤Ë¤Ï¡¢ÃË¤ò±é¤¸¤¿¹áÀî¡¢ÃæÂ¼¤Î¤Û¤«¡¢ºÒ¤¤¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ë¿Í¡¹¤ò±é¤¸¤ëÃæÅç¥»¥Ê¡¢¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡¢ÆâÅÄ»ü¡¢Æ£¸¶µ¨Àá¡¢¤¸¤í¤¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢ºä°æ¿¿µª¡¢Æ²ËÜ¤ÎÆ±Î½·º»öÌò¤ÎÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¡¢µÜ¶á³¤ÅÍ¤é½Ð±é¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¡£Í½¹ðÃæÈ×¤Ë¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÃË¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¡¹¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖºÒ¡×¤È¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡©Ææ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤Ö¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
