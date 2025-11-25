¡ÖÂó¿¿ÂÐÅ·¿´¡×¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ÇÏÃÂê¤Î23ºÐ¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡ÖÎÞ´®¤¨¤ë¤ÎÉ¬»à¡×¸¡º÷µÞ¾å¾º£±°Ì¤Ë´¶¼Õ
¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡Ê23¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄê12²óÀï¡Ê°æ¾åÂó¿¿ÂÐÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ë¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¡¢¸¡º÷µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¿¹ÏÆ¤ÏÀÄ¿§¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö·¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢·ãÆ®¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡ÖWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ç®¤¤Àï¤¤¤ËÎÞ¤ò´®¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÂç²ñ¤Ë·È¤ï¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Î¸¡º÷µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅºÉÕ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¨¡¼¡¼¡ª°ì°Ì¤¹¤´¤¤¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¥¨¥´¥µ¤À¤¤¤¹¤¤Ê¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»î¹çÃæ¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç¿¹ÏÆ¤ÎÈþËÆ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬Èþ¿Í¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿¹ÏÆ¤Ïº£Ç¯5·î¤«¤é¡¢¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ¡Ö¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Á¥ã¥ó¤¹¡Á¡×¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç2ÂåÌÜ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¡£