Copilot¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç¥³¡¼¥É¤òÀ¸À®²ÄÇ½¡¢Microsoft¤Î¼çÄ¥¤ËÈãÈ½½¸¤Þ¤ë
Windows Latest¤Ï11·î20Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¡ÖMicrosoft says Copilot codes faster than you drink coffee, devs say fix Windows 11 first, like slow File Explorer¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Microsoft¤Î¼«»¿¤¹¤ëÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ³«È¯¼Ô¤¿¤Á¤¬Â¨ºÂ¤ËµñÈÝ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Microsoft¤Ï11·î18Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢X¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë¡¢Copilot¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¡¼¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢À¸À®AI¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤¿³«È¯¼Ô¤¿¤Á¤¬Â¨ºÂ¤Ë¡Ö·ë¹½¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÊÖ¿®¤ò´ó¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§Microsoft¤ÎAI OS¿ä¿Ê¤Ë°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬È¿È¯¡¢Windows¤Ï³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÎÀ¼ | TECH+(¥Æ¥Ã¥¯¥×¥é¥¹)
¡ûAI¿ä¿Ê¤ËÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤ë
Microsoft¤Ï¶áÇ¯¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢ÉÊ¼Á¡¢AIÊÑ³×¤òÃì¤È¤¹¤ë½ÅÅÀÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AIÊÑ³×¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¥³¡¼¥É¤Î¼«Æ°À¸À®¡¢¼«Î©·¿AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤¬³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë(´ØÏ¢µ»ö¡§Microsoft¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥ì¥¤¥ª¥Õ¡¢Nadella»á¤Î·è°Õ¤ÏAI»þÂå¤Ø¤ÎÄ©Àï | TECH+¡Ê¥Æ¥Ã¥¯¥×¥é¥¹¡Ë)¡£
Æ±¼Ò¤Ï2025Ç¯4·î¡¢¿·µ¬¤Ë³«È¯¤·¤¿¥³¡¼¥É¤ÎÌó3³ä¤ÏAI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âAIÈæÎ¨¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ºÇ¶á¤ÎAI OS¤òÀëÅÁ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¤½¤ÎÀ®¸ù¤Î¾Ú¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Microsoft¤Î»×ÏÇ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢AI¤òÈÝÄê¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Áý²Ã¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Windows Latest¤Ï¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢@Omnicris»á¤Î¼¡¤ÎÅê¹Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Í¡¹¤ÏAI¤Ë¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò½ñ¤«¤»¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¹¥¯¥ì¥¤¥Ô¥ó¥°¤µ¤»¤¿¤ê¡¢OSÆâ¤Ë¾ïÃó¤¹¤ë´Æ»ëÌò¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×
¿Í¡¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢À¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿AI¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆ³Æþ¤¬¹¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÈÝÄê¤¹¤ëÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡ûAI¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÉ¬Í×¤Ê¤¤
Windows Latest¤ÏAI¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¤ËÁø¶ø¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎÅê¹Æ¤ò·ÇºÜ¤·¡¢µ»½ÑÎÏ¤Î¤¢¤ë³«È¯¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¥³¡¼¥É¤Î¼«Æ°À¸À®¤ÏÉÔÍ×¡×¤È¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï³«È¯¼Ô¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¶¼¤«¤·¡¢°ÕÍß¤òÃ¥¤¦¤È¤µ¤ì¤¿À¸À®AI¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ìñ²ð¼Ô¤È»ØÅ¦¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾õ¶·¤Î°²½¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëAI¤À¤¬¡¢²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¡ÖAI¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸µ¶§¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ë¥·¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´°Á´¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢³«È¯¼Ô¤Î¶ì¾ð¤â¼«Á³¤È²ò·è¤Ë¸þ¤«¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ï¥ë¥·¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏAI´ë¶È¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Microsoft¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤Ï²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¤È¤â¤Ë¼«Á³¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£Microsoft¤Ë¤Ï¸½¾õ¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤ËÀëÅÁ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
