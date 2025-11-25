½©¡¢¤Ê¤ó¤«Ã»¤¯¤Ê¤¤¡©»Íµ¨¢ªÆóµ¨²½¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö°Õ³°¤Ê¿¿ÈÈ¿Í¡×¤È¤Ï¡©¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¡Û
2025Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¡ÖÆóµ¨¡×¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë»Íµ¨¤¬¡¢½Õ¤ä½©¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ëÆóµ¨¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢º£²Æ¤ÎÌÔ½ë¤Î°Û¾ï¤µ¤ä¡¢ÆüËÜ¤Îµ¨Àá¤¬¡Ö¶ËÃ¼²½¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Ê¥¦¥§¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥×µ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¡º´Æ£·½°ì¡Ë
»Íµ¨¢ªÆóµ¨¤Ï¤Ê¤¼¡©
²Æ¤ÎÌÔ½ë¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ä
¡¡2025Ç¯¤Î²Æ¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½ª¤ï¤ê¤¬ÃÙ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ê¤¬°Û¾ï¤ËÁá¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ÎãÇ¯¡¢Çß±«ÌÀ¤±¤Î»þ´ü¤È¤Ê¤ë6·î¡Á7·î¤Ë¡Öµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡û¡ûÃÏÊý¤ÇÇß±«ÌÀ¤±¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤ë¡£¡Ö¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢²¾¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê³ÎÄê¤Ï¿ô¥«·îÀè¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤Î³ÎÄê¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï´ØÅì¹Ã¿®¤äËÌÎ¦¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤¬Â®ÊóÃÍ¤è¤ê3½µ´Ö¤âÁ°ÅÝ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢Åý·×»Ë¾å½é¤á¤Æ¡Ö6·î¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤ÏÆüËÜ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°Û¾ï¤ÊÌÔ½ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯¡Ü2.36¡î¡×¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö²áµîºÇ¤â½ë¤¤²Æ¡×¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¬¡¢24Ç¯¡¢23Ç¯¤ÎµÏ¿¤¬¤«¤¹¤à¤Û¤É¤Î°Û¾ï¤ÊÃÍ¤À¡£
¡¡25Ç¯¤ÎÌÔ½ëµÏ¿¤òµó¤²¤ì¤Ð¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï40¡î°Ê¾å¤Î´ÑÂ¬¤ÎÂ¿¤µ¤À¡£°ÊÁ°¤Ï40¡î¤Ê¤É¤á¤Ã¤¿¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢20Ç¯°Ê¹ß¤½¤ÎÉÑÅÙ¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨¡¢¤Ä¤¤¤Ëº£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤Ç30²ó¤â40¡î°Ê¾å¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·²ÇÏ¤Î°ËÀªºê¤Ç¤Ï41.8¡î¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÎòÂåºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£40¡î¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë»öÂÖ¤Ë¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡Ö40¡î°Ê¾å¤ÎÆü¤ÎÌ¾Á°¡×¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²ÆÆü¡Ê25¡î°Ê¾å¡Ë¡¢¿¿²ÆÆü¡Ê30¡î°Ê¾å¡Ë¡¢ÌÔ½ëÆü¡Ê35¡î°Ê¾å¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢40¡î°Ê¾å¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ï¡Ö¹ó½ëÆü¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
