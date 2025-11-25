¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¼Ò²ñ¤«¤é¥º¥ì¤ë¿Í¡×ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ï¤«¤ë·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û
»°ÅÄµªË¼¤Î¼õ¸³¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡ÊÊ¸²ÊÆóÎà¡Ë¤ÎÅÚÅÄ½ß¿¿¤¬¶µ°é¤È¼õ¸³¤Îº£¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Ï¢ºÜ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù2¤Ç³Ø¤Ö¥Û¥ó¥Í¤Î¶µ°éÏÀ¡×¡£Âè104²ó¤Ï¡¢¡ÖSDGs¡×¤Ê¤É¤Î³µÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£
ÀâÌÀ¤·¤¬¤¿¤¤¡ÖÎä¤á¤¿´¶¾ð¡×
¡¡ÅìÂç¹ç³ÊÀÁÉé¿Í¡¦ºùÌÚ·úÆó¤Ï¡¢Î¶»³¹â¹»¤ò²þ³×¤¹¤ëÃì¤È¤·¤Æ¡Ö¥á¥·¤ò¿©¤¦ÎÏ¡×¤Î¶µ°é¤ò¤¢¤²¤ë¡£³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤È¿ÍÀ¸¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¶µ°é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÌÜÀþ¡×¤ò»ý¤ÄÀ¸ÅÌ¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤äDEI¡ÊDiversity, Equity, and Inclusion¡¢Â¿ÍÍÀ¡¦¸øÊ¿À¡¦Êñ³çÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÂ¿¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶µ°é¸½¾ì¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Î³µÇ°¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¡×¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ä¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î³µÇ°¤ò°ìËç´ä¤ËÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢SDGs¤äDEI¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¨¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¬ÈÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÇË¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÀâÌÀ¤·¤¬¤¿¤¤¡Ö¤¦¤µ¤ó¤¯¤µ¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤¡× ¤È¤¤¤¦Îä¤á¤¿´¶¾ð¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ãÏÂ´¶¤Î¸¶°ø¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¼¡¤Î»þÂå¤Ï¤³¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤Î¤è¤¦¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿´¤«¤é¤Î¼«¿®¤ä³Î¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÌÀ³Î¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢SDGs¤äDEI¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¼ã¼ÔÁ´ÂÎ¤ÎÅý°ì°Õ»×¤È¤·¤Æ¤Î¡×ÂåÂØ°Æ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£Îä¤á¤¿»ëÀþ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤ëÆ»¶Ú¤ä¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡ÏÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÌµÎÏ´¶¤¬Æ±»þ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë°ãÏÂ´¶
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¼ã¼Ô¡×¤È¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³¤â¤¢¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖZÀ¤Âå¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Î¥È¥Ã¥×¥Æ¥óÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏZÀ¤Âå¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ï¢ÂÓ´¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ï¼ñÌ£¤â¹¥¤ß¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤òÃÑ¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯SNS¤ÇÆ²¡¹¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤È¤¤¤¦µ¬ÈÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¿¤«¤â¤½¤ì¤¬¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤È¤¤¤¦¼´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¾¯¤·Á°¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¡×¤â¡¢¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð1¤Ä¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤À¡£¤¿¤À¡¢Èà¤éÈà½÷¤é¤¬Â¿ÍÍÀ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¼Ò²ñ¤Î°ÛÊ¬»Ò¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó²ò·è¤¹¤Ù¤¼Ò²ñÌäÂê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢Â¿ÍÍÀ¤È¤Ï¥¥é¥¥é¤È¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦µ¬ÈÏ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï´í¤¦¤¤¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤¢¤ëÃê¾ÝÅª¤Ê³µÇ°¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÍèÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÎã³°¡×¤Î°·¤¤¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÎã³°¡×¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤ë¸À¤ï¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖÀ¶Âù¹ç¤ï¤»¤Î¤à¡×³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢SDGs¤äDEI¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤ª¹Ôµ·¤ÎÎÉ¤¤¡×³µÇ°¤ò¤É¤¦°·¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÌµÈãÈ½¤Ë¹ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¼Ð¤Ë¹½¤¨¤ÆÁ´ÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤âË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÃµµá¤¹¤Ù¤ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³µÇ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¸½¼Â¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¡£
