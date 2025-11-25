¡ÚÆàÎÉ¹â¹»¡Û²ÚÎï¤Ê¤ëÂ´¶ÈÀ¸¿ÍÌ®¡ª¾Ð¤¤ÈÓ¡¦Å¯É×¡¢ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£²íÌé¡¢KDDIÁÏ¶È¤ÎÀéËÜ¸öÀ¸¡Ä
¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤ÎÈõ¸ýÂÙ¹Ô¤È
Ï¢Â³µ¯¶È²È¤ÎÀéËÜ¸öÀ¸
¡¡ÆàÎÉ»ÔÆâ¤Ë¤Ï1300Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿Ê¿¾ëµÜÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¹»ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆàÎÉ¸©Î©¤ÎÆàÎÉ¹â¹»¤À¡£Á°¿È¤ÎµìÀ©Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤È100Ç¯Í¾¤Î¹»Îò¤¬¤¢¤ë¿Ê³Ø¹»¤À¡£
¡¡·ÐºÑ³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÈõ¸ýÂÙ¹Ô¤¬¤¤¤ë¡£ÆàÎÉ¹â¹»¤ò·Ð¤ÆÂçºåÂç¹©³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿Èõ¸ý¤Ï¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È¡Ê¸½¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÊÆ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¡£2003Ç¯¤Ë45ºÐ¤ÇÆüËÜ¥Ò¥å¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É¼ÒÄ¹¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¡¢Èõ¸ý¤ÎÅ¾¿¦¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ºÆ·úÃæ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥À¥¤¥¨¡¼¼ÒÄ¹¤Ë½¢¤¡¢¼¡¤¤¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈÆüËÜË¡¿Í¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¸ÅÁã¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ËÉüµ¢¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Í¥¯¥È¡Ê½¾¶È°÷¿ôÌó3Ëü¿Í¡Ë¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³µ¯¶È²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀéËÜ¸öÀ¸¡Ê¤»¤ó¤â¤È¡¦¤µ¤Á¤ª¡Ë¤À¡£ÆàÎÉ¹â¹»¤ò·Ð¤ÆµþÅÔÂç¹©³ØÉôÂ´¸å¡¢ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ¸ø¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£µþ¥»¥é¼ÒÄ¹¤Î°ðÀ¹ÏÂÉ×¤òÀâ¤¡¢1984Ç¯¤ËDDI¤òÁÏ¶È¤·ÀìÌ³¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¥¤¡¼¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¤òÁÏ¶È¤·¡¢ÁÏ¶È5Ç¯¤ÇÅì¾Ú1Éô¾å¾ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£2005Ç¯¤Ë¤Ï¿·µ¬»²Æþ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¥¤¡¼¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¤òÁÏ¶È¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢·Ä±þÂç¶µ¼ø¤äÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂçµÒ°÷¥Õ¥§¥í¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥Ë¥å¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ¼çºÅ¤Î¡Ô·Ð±Ä¼ÔÂç¾Þ¡Õ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½ÕÅÄ¿¿¡Ê¤Þ¤³¤È¡Ë¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¥³¥¢µ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¥¨¥¯¥µ¥¦¥£¥¶¡¼¥º¼ÒÄ¹¤À¡£ÆàÎÉ¹â¹»¤ò·Ð¤ÆµþÂçË¡³ØÉôÂ´¡£½»Í§¶ä¹Ô¤ËÆþ¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤ÎDeNA¤ØÅ¾¿¦¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï²ñÄ¹¤ä¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£15Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¡¢IT¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë