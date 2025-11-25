¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É4°Ì¤ËÉâ¾å¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé3ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ì¤ËÀ®¸ù
¡¡ÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç»ï¥ê¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Æ±»ïÁªÄê¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡¢Á´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤ÎºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ç3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥·¡¼¡¦¡È¥Ð¥à¡É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê25¡áÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡Ë¤¬¼«¸ÊºÇ¹â¤Î4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé3ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê34¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤Ë10²óKO¾¡¤Á¡£°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤ò2ÅÙÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òº¸¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÂç¤Î»ú¤Ë¤µ¤»¤Æ10¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤»¡¢WBC¤ÈWBO²¦ºÂ¤ÎËÉ±Ò¤È¤È¤â¤ËWBA²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤Ï4ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ì¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ØÅ¾µé¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿WBOÀ¤³¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Ë¡¼¡Ê27¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¥Ø¥¤¥Ë¡¼¤Ï¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÈÆ±¤¸¶½¹Ô¤Ç¡¢6·î¤Ëº´¡¹ÌÚ¿Ô¡Ê24¡áÈ¬²¦»ÒÃæ²°¡Ë¤Ë5²óKO¾¡¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ó¡Ê25¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤«¤é¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤ÆÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢WBOÀ¤³¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¥µ¥¦¥ë¡¦¡É¥«¥Í¥í¡É¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê35¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤Ï3°Ì¡¢Á°WBC&IBFÅý°ìÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¤Ï7°Ì¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¿·¤ÎPFP10°Ì¤Þ¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
(£±)¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë42¾¡31KO
(£²)¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë24¾¡15KO
(£³)°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë31¾¡27KO
(£´)¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë23¾¡16KO
(£µ)¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥Ó¥Ü¥ë¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë24¾¡12KO1ÇÔ
(£¶)¥¢¥ë¥Ä¡¼¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥ë¥Ó¥¨¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡Ë21¾¡20KO1ÇÔ
(£·)ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë31¾¡24KO
(£¸)¥·¥ã¥¯¡¼¥ë¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë24¾¡11KO
(£¹)¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ê¥Ó¥Ç¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë31¾¡25KO
(10)¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Ë¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë30¾¡15KO