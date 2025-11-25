³¬µé¤ò¼Î¤Æ¶ËÉÏÀ¸³è¡Ä¥¤¥ó¥É¤ÎÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤ÇÊë¤é¤¹¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤ÎÃËÀ¤¬¡È¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µ¤ò¼¤á¤¿¡ÉÍýÍ³¡Ö¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡Ä¡×
¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤¬¥¤¥ó¥É¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î8³ä¤¬¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µ¤ò¿®¶Ä¤¹¤ëÆ±¹ñ¤Ç¡¢²È¤Î¥É¥¢¤Ë½½»ú²Í¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÂ²Âå¡¹¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µ¤ò¿®¶Ä¤·¡¢ºÇ¹â°Ì¤Î³¬µé¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¤¢¤ë»þ¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ë²þ½¡¡£³¬µé¤ò¼Î¤Æ¡¢ÍµÊ¡¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Î¸÷·Ê¡õÇ÷³²¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¡¹
¡¡11·î23Æü¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¡ô9¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ë¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é³¤³°Î¹¹Ô·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¿ÍÀ¸½é³¤³°¤È¤Ê¤ëÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÃ¼¤ÎÎ¥Åç¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¡£²áµî¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¤Ë¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Ìó2½µ´Ö¤ÎÆî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇÎ¹¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¡¦¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¤Ç·Þ¤¨¤¿Æî¥¢¥¸¥¢Î¹8ÆüÌÜ¡£Ì±²È¤Î¥É¥¢¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿½½»ú²Í¤¬¡¢¤¯¤ë¤Þ¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É²È¼ç¤ÎÃËÀ¤¬²È¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¬¡£Î¹¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿ÂçÁ°¥×¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç·òÂÀ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥¥·¥ç¥Ã¥×¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ï°ìÂ²Âå¡¹¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µ¤Ê¤ó¤À¡£¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µ¤Ë¤Ï4¤Ä¤Î³¬µé¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Î°ìÂ²¤Ï¥Ð¥é¥â¥ó¡ÊºÇ¹â°Ì¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î³¬µé¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¼þ¤ê¤«¤éÊé¤ï¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ë²þ½¡¤·¤¿¡×¤È¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¼þ°Ï¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢³¬µé¤ò¼Î¤Æ¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ë²þ½¡¤·¡¢À¸³è¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²þ½¡¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËèÆü°Â¤¤Éþ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î¼«Í³¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¥¥·¥ç¥Ã¥×¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥É¤ÇÊë¤é¤¹¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2.3%¡£¥¥·¥ç¥Ã¥×¤µ¤ó¤Ë¤ÏºÊ¤ÈÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Â©»Ò¤Ï¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µ¤Î¿À¡¦¥·¥ô¥¡¤ò¿®¶Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç¿®¶Ä¤¹¤ë½¡¶µ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¥·¥ç¥Ã¥×¤µ¤ó¤ÏÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤ëÂ©»Ò¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦À¼¤ò¤Ò¤½¤á¡¢¡Ö»×ÁÛ¤Î¿Æ»Ò·ö²Þ¤À¤Í¡×¤È¾¯¤·Ê£»¨¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£