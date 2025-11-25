20¥¥í¸ºÎÌ¤Î¸µ¿Íµ¤½÷À¥³¥ó¥Ó·Ý¿Í¡¢Íè½Õ¤«¤éÅìµþ¢ªµþÅÔ°Ü½»Àë¸À¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¡×
ºòÇ¯3·î²ò»¶¤·¤¿¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Æô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼·Ý¿Í¡¢À¿»Ò¡Ê36¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Íè½Õ¤ËÅìµþ¤«¤éµþÅÔ¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¤Î½Õ¤ËÅìµþ¤òÎ¥¤ì¤Þ¤¹¡¡¤½¤·¤ÆµþÅÔ¤Ë°Ü½»¤·¤Þ¤¹¡¡º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«µþÅÔ¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡¢¤ÈÆó½½Âå¤Îº¢¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç¤½¤¦¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ç¤â¤Õ¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¡Ø¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡Ù¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¡¡¿ÍÀ¸¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¤ÇÌÀÆü¤¬¤¯¤ëÌóÂ«¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤¢¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê½Õ¤Ë°ú¤Ã±Û¤½¤¦¡¢¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ½Ò¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡¡»ä¤Ï¥é¥¤¥Ö¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡¡¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤Ï¼«Ê¬¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆâÌÌ¤òÅÇÏª¡£¡Ö·ÃÈæ¼÷¤ÎLIQUIDROOM¡¡Åìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¡¢°ìÈÖ¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¡ÂçÀÚ¤Ê²»¤ä¿Í¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð°©¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõÊª¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡¡¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ï¤³¤³¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡ÅìµþÀ¸³è¤ÎºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó°ì½ï¤ËÅìµþ¤ÎÌë¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
À¿»Ò¤Ï23Ç¯¡¢¥è¥¬¤Ê¤É¤Ç20¥¥í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£