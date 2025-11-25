¾å¸ÍºÌ¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤óÀÖ¤Á¤ã¤ó¾å¼ê¤À¤«¤é¤Ê¤¢¡Á¡×¥®¥ã¥óµã¤Ä¹½÷¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë´¶¼Õ
½÷Í¥¾å¸ÍºÌ¡Ê40¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÆÃÈÖ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬±¿Å¾¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¾èµÒ¤ò¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¡È¥É¥é¥¤¥Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
¾å¸Í¤ÏÌÚÂ¼¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼ÖÃæ¤Ç¡¢Ä¹½÷¤òÏ¢¤ì¤ÆÌÚÂ¼²È¤òË¬Ìä¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤óÀÖ¤Á¤ã¤ó¾å¼ê¤À¤«¤é¤Ê¤¢¡Á¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÄ¹½÷¤Í¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÁÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¥®¥ã¥óµã¤¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÌÚÂ¼²È¤ÇÌ¼¤Îµ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤â¡Ö¥Ð¥ê¥Ã¥Ð¥ê¤°¤º¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤ï¤¬²È¤Ë¤¤¤¿¸¤¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡£ºÌ¤Á¤ã¤ó¤Á¤Î¤Á¤Ó¤Ã¤³¤¬¡¢130¡ó¤°¤é¤¤¤Î°®ÎÏ¤Ç¸¤¤ò¥¥å¡¼¥Ã¤È°®¤ê¤·¤á¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¾å¸Í¤Ï¡ÖÌÓ¤ò¤à¤·¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÎÌÚÂ¼¤Ï¡Öµã¤¤¸¤ã¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÀäÂÐ¿²¤«¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂçµã¤¤¹¤ë»Ñ¤Ç²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¾å¸Í¤Ï¡Ö30Ê¬¤°¤é¤¤¤«¤±¤Æ¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£