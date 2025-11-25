Ãæ¹ñ¤Ï´û¤ËÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ë
Ãæ¹ñ¤Î¥Ú¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ13¡¥3¡ó¤È¤¤¤¦Ê£¹çÀ®Ä¹Î¨¤Ç¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È»Ô¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¥Ú¥Ã¥È»º¶È³×¿·Åê»ñÂç²ñ¤¬11·î21Æü¤ËÃæ¹ñÃæÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸ÐËÌ¾Ê¤Î¾ÊÅÔ¡¦Éð´Á»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ò¥ë¥Ï¥¦¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤äÅ·ÄÅ¥ê¥ó¥×¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿ðÉáÀ¸Êª¡Ë¤Ê¤É¿ô½½¼Ò¤ÎÅê»ñµ¡´Ø¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ú¸»¾Ú·ô¤Î¸¦µæÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî6Ç¯´Ö¤ÎÃæ¹ñ¥Ú¥Ã¥È¶È³¦¤ÎÊ£¹çÀ®Ä¹Î¨¤Ï10¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñ¾ÃÈñ¾®ÇäÁí³Û¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥È¿ô¤È¥Ú¥Ã¥È1É¤Åö¤¿¤ê¤Ë¤«¤±¤ë¾ÃÈñ³Û¤ÎÁý²Ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö00¸å¡×¡Ê2000Ç¯°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¤Î¼ã¼Ô¡Ë¤ÎÂæÆ¬¤ËÈ¼¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ú¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö00¸å¡×¤Î¥Ú¥Ã¥È»ô°é¼Ô¿ô¤Ï2024Ç¯¤Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ164¡óÁý¤Î2000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Ú¥Ã¥È»ô°é¼Ô¿ôÁ´ÂÎ¤Î25¡¥6¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±À¤Âå¤Î¿Í¸ý¤ËÂÐ¤¹¤ëÉáµÚÎ¨¤Ï24¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸¦µæÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¡¢¥Ú¥Ã¥È1É¤Åö¤¿¤ê¤Ë¤«¤«¤ëÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ³Û¤Ï2419¸µ¡ÊÌó5Ëü3000±ß¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö00¸å¡×¤Î¥Ú¥Ã¥È»ô°é¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¡¢¥Ú¥Ã¥È°åÎÅ¡¢ÊÝ¸±¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÈþÍÆ¡¢»£±Æ¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÆ±»Î¤ò¸òÎ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å³¤ÀèÆ³¿ôÎ¬¥Ç¡¼¥¿Í¸Â¸ø»Ê¤Î¼þ½Ó¹ÝÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÀ¤³¦¤Î¥Ú¥Ã¥È·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸Æ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥Ú¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤Ë3000²¯¸µ¡ÊÌó6Ãû6000²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢2027Ç¯¤Ë¤Ï4000²¯¸µ¡ÊÌó8Ãû8000²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¡¢3Ç¯´Ö¤ÇÎß·×Ìó33¡óÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£º£¸å¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤È½êÆÀ¤Î¾å¾º¡¢ÅÔ»Ô²½¥×¥í¥»¥¹¤Î²ÃÂ®¡¢¿Í¸ý¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¡¢¾ÃÈñ´ÑÇ°¤ÎÅ¾´¹¡¢À¯ºö¤È¼Ò²ñ´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ê¤É¸Þ¤Ä¤Î¼çÍ×¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Î¥Ú¥Ã¥È·ÐºÑ¤ÎÇúÈ¯ÅªÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë