¹¥¤&¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÖÆÁÅç¸©¤Î¾¦Å¹³¹¡¦»Ô¾ì¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖËÌÆçµù¶ÈÁÈ¹ç ¤µ¤«¤Ê»Ô¡×¡¢1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
½©¤Î¿¼¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤¬¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤¤³èµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¾¦Å¹³¹¡¦»Ô¾ì¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î18¡Á19Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷241¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¾¦Å¹³¹¡¦»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹¥¤&¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÖÆÁÅç¸©¤Î¾¦Å¹³¹¡¦»Ô¾ì¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú8°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃæ¤Ë¤¢¤ë¿©Æ²¤Ç³¤Á¯Ð§¤ä¡¢µû¤ÎÄê¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÆÊÌÚ¸©¡Ë¡¢¡Ö½Ü¤Îµû¤¬ËÜÅö¤Ë¿·Á¯¤Ç¡¢ÌÄÌç¤Î³¤¤Î·Ã¤ß¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¾ì½ê¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö±²Ä¬¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆÁÅç±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Çµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤ë¡£¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ç¡¢±«¤Î¿´ÇÛ¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¾¦Å¹³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢»¶ºö¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¼ä¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥È¥í´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§ËÌÆçµù¶ÈÁÈ¹ç ¤µ¤«¤Ê»Ô¡ÊÌÄÌç»Ô¡Ë¡¿72É¼ÌÄÌç»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖËÌÆçµù¶ÈÁÈ¹ç ¤µ¤«¤Ê»Ô¡×¤Ï¡¢ÌÄÌç³¤¶®¤Ë¤Û¤É¶á¤¤ËÌÆçµù¶ÈÁÈ¹ç¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î³¤¤Ç³Í¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µµÒ¤äÎÁÍý¿Í¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¿¥¤¤ä¥Ö¥ê¡¢¥ï¥«¥á¤Ê¤É¡¢ÌÄÌç¤ÎË¤«¤Ê³¤¤Î¹¬¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£µù¹ÁÄ¾·ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¯ÅÙ¤Î¹â¤µ¤È¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ô¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§¥Ý¥Ã¥Ý³¹¾¦Å¹³¹¡ÊÆÁÅç»Ô¡Ë¡¿83É¼Æ²¡¹¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ëJRÆÁÅç±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥Ã¥Ý³¹¾¦Å¹³¹¡×¤Ç¤¹¡£ÅÌÊâ1Ê¬¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¯¡¢ÆÁÅç»ÔÆâ¤Ç¤âÆÃ¤ËÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¡£Á´Ä¹Ìó160m¡¢Á´³¸¼°¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ËÄ¹¤¤´Ö¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤¹¾¦Å¹³¹¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡¢ÆÁÅç¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¡×´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
