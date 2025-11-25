¡Ú°ÙÂØ¡Û12·îFOMC¤ÏÍø²¼¤²¤¹¤ë¤Î¤«¡©
9·î¼º¶ÈÎ¨4.4¡ó¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é10·îFOMC¤Ï0.5¡óÍø²¼¤²¤À¤Ã¤¿¡©
¼º¶ÈÎ¨¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤ÎFF¥ìー¥È¤Ë¤Ï¡¢¼º¶ÈÎ¨¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤ÈFF¥ìー¥È¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎµÕ¤ÎµÕÁê´Ø¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤ê¶¯¤á¤ë¤Ù¤¯¼º¶ÈÎ¨¤Ë½¤Àµ¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö½¤Àµ¼º¶ÈÎ¨¡×¤ò»È¤¦¤È¡¢2024Ç¯9·î°Ê¹ß¤ÎÊÆÍø²¼¤²¶ÉÌÌ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë½¤Àµ¼º¶ÈÎ¨¤Î¾å¾º¤Ë±è¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£
Î¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤ê³ÈÂç¤·¤¿¾å¤Ç¡¢9·î¼º¶ÈÎ¨4.4¡ó¤Ç½¤Àµ¼º¶ÈÎ¨¤ò·×»»¤·¤¿¤Î¤¬¿ÞÉ½2¤Ë¤Ê¤ë¡£10·îFOMC¡ÊÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ï0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò·èÄê¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¤â¤Ã¤ÈÂçÉý¤ÊÍø²¼¤²¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢10·îFOMC¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢9·î¼º¶ÈÎ¨4.4¡ó¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÍø²¼¤²Éý¤Ï0.5¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÉÔÂÊ¬¤Î0.25¡óÍø²¼¤²¤ò¼¡²ó12·îFOMC¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ú¿ÞÉ½2¡ÛFF¥ìー¥È¤È½¤Àµ¼º¶ÈÎ¨¡Ê2022Ç¯1·î～2025Ç¯10·î¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
11·î¸ÛÍÑÅý·×³ÎÇ§¤Ç¤¤ºFOMC¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¡©
¤¿¤À¤·¡¢¾õ¶·¤ò¤ä¤äÊ£»¨¤Ë¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢12·îFOMC¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ê¤é10·î¤È11·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤âÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£²ó¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢10·îÊ¬¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤º¡¢11·îÊ¬¤ÎÈ¯É½¤â12·îFOMC½ªÎ»¸å¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢12·îFOMC¤Ï¸ÛÍÑÅý·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï9·îÊ¬¤Þ¤Ç¤ò»²¹Í¤ËÈ½ÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
12·îFOMC¤Ç0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë11·î¸ÛÍÑÅý·×¤¬¡¢¼Â¤ÏÍø²¼¤²¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤â¤Á¤í¤ó¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ª11·î¼º¶ÈÎ¨¤¬4.3¡ó¤È9·î¤Î4.4¡ó¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ë²þÁ±¤·¤¿»þ¤Î½¤Àµ¼º¶ÈÎ¨¤È12·îFOMC¤Ç0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÎ¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤¿¤Î¤¬¿ÞÉ½3¤À¡£ºÙ¤«¤¤¤¬¡¢11·î¼º¶ÈÎ¨¤¬4.3¡ó¤Ê¤é¡¢12·î0.25¡óÍø²¼¤²¤ÏÉÔÍ×¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¡Ú¿ÞÉ½3¡ÛFF¥ìー¥È¤È½¤Àµ¼º¶ÈÎ¨¡Ê2022Ç¯1·î～2025Ç¯12·î¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
9·îNFP¤«¤é¤ÏµÞ°²½¥È¥ì¥ó¥ÉÄìÂÇ¤Á¤ÎÃû¤·¤â¡©¡á12·îFOMCÈ½ÃÇ¤Ï¤Þ¤ÀÈùÌ¯
¤â¤¦1¤Ä¡¢9·îNFP¡ÊÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¡£9·îNFP¤Ï11Ëü¿Í¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢4·î°ÊÍè5¥ö·î¤Ö¤ê¤Î2¥±¥¿¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¿ÞÉ½4»²¾È¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êNFP¤Î3¥ö·îÊ¿¶Ñ¤â¡¢Á°·î¤Î1.8Ëü¿Í¤ÎÁý²Ã¤«¤é6.2Ëü¿Í¤ÎÁý²Ã¤ÈÈæ³ÓÅªÂç¤¤¯Áý²Ã¤·¤¿¡£¸ÛÍÑµÞ°²½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÄìÂÇ¤Á¤·¤¿Ãû¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤È¤ì¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¿ÞÉ½4¡ÛNFP¤Î¿ä°Ü¡Ê2022Ç¯～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢11·î¤Þ¤Ç¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤¬12·îFOMC¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä9·îNFP¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¸ÛÍÑµÞ°²½¤ÎÊÑ²½¤ÎÃû¸õ¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢12·îFOMC¤Ç¤ÎÍø²¼¤²È½ÃÇ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤Þ¤ÀÈùÌ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
µÈÅÄ ¹± ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦FX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ FX³ØÄ¹