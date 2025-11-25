NBA´ÆÆÄ¡¢Ìµºá¼çÄ¥¡¡¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î°ãË¡ÅÒÇî¤Ë´ØÍ¿
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥Þ¥Õ¥£¥¢¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°ãË¡ÅÒÇî¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¥º´ÆÆÄ¤Î¥Á¥ã¥¦¥ó¥·¡¼¡¦¥Ó¥é¥Ã¥×¥¹Èï¹ð¡Ê49¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ë½ÐÄî¤·¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¤º¬µò¤Ï½Ò¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Íºá¤È¤Ê¤ì¤ÐºÇÄ¹¤Ç¶Øîþ20Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ó¥é¥Ã¥×¥¹Èï¹ð¤Ï¤Û¤«¤Î30¿Í¤È¶¦¤Ë¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ê¤É¤Ç¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ÅÒÇî¤ËµÒ¤òÍ¶Æ³¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ10·î23Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤Èï¹ð¤ÏÅÒ¤±µÒ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ëÌòÌÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢ÄÌ¿®º¾µ½¤ä¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ç¶¦ËÅ¤·¤¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£