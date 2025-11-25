ºä½Ð»º¡Ö¾®¸¶¹ÈÁáÀ¸¤ß¤«¤ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÃÏ¥Óー¥ë¤¬¿³ºº²ñ¤Ç¶â¾Þ¼õ¾Þ¡¡¹áÀî
¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡Ökokou¡Ê¥³¥³¥¦¡Ë¡×
¡¡»Í¹ñ·×Â¬¹©¶È¡Ê¹áÀî¡¦Â¿ÅÙÄÅÄ®¡Ë¤¬ºä½Ð»º¤Î¾®¸¶¹ÈÁáÀ¸¤ß¤«¤ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Ýµµ»Ô¤Î¥ß¥í¥¯¥Ö¥ë¥ï¥êー¤Ç¾úÂ¤¤ò¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡Ökokou¡Ê¥³¥³¥¦¡Ë¡×¤¬¥Óー¥ë¿³ºº²ñ¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ó¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×¤Î¥±¥°ÉôÌç¥Õ¥ëー¥Ä¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ökokou¡Ê¥³¥³¥¦¡Ë¡×¤Ï¡¢½ÏÀ®¥Û¥Ã¥×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë2¼ïÎà¤Î´»µÌ·Ï¥Û¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¡¢ÁêÀ¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¹á¤ê¤Î±ü¤æ¤¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¾®¡Êko¡Ë¤È¹È(kou)¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ó¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢ÆüËÜÃÏ¥Óー¥ë¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤·¡¢1996Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Óー¥ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦£µÂç¥Óー¥ë¿³ºº²ñ¤Î1¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï11·î15Æü～18Æü¤ËÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢22¥«¹ñ385¼Ò¤«¤é¡¢1562·ï¤Î¥Óー¥ë¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£