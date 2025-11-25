¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¡¡1¥É¥ë¡á157.00±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ+1.30±ß¡Ë
¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¡¡1¥É¥ë¡á157.00±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ+1.30±ß¡Ë
³ä¹â¥¾ー¥ó¡§157.71¤è¤ê¾å
¸½ÃÍ¡§156.86
³ä°Â¥¾ー¥ó¡§156.30¤è¤ê²¼
²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÍýÏÀ²Á³Ê
2025/11/24¡¡155.70
2025/11/21¡¡157.46
2025/11/20¡¡156.09
2025/11/19¡¡155.06
2025/11/18¡¡154.95
¡ÊÃí¡Ë¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¤È¤Ï¡©
Klug¥Áー¥à¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¶âÍøº¹¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´ª°Æ¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÏÀ²Á³Ê¤ò¾å²ó¤ì¤Ð³ä¹â¡¢²¼²ó¤ì¤Ð³ä°Â¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¹Ô¤²á¤®¤¿Áê¾ì¤Ï¿¶¤ê»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²¡¤·ÌÜÇã¤¤¡¢Ìá¤êÇä¤ê¤Î¥á¥É¤òÃµ¤¹¾å¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
