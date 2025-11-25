¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×´Î¤Î¿ø¤ï¤Ã¤¿Ì¾·³»Õ¡¦¤Æ¤¤ÃÂÀ¸¡ª¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Ì¾¥»¥ê¥Õ¤ä·³»Õ¤Ö¤ê¤ò¹Í»¡¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¡Ö»ä¤ÎËÜ²»¤ò¿½¤»¤Ð¡Ä¡Ä¸«¤¿¤¤¡££²¿Í¤ÎÃË¤Î¶È¤È¾ð¡¢°ø²Ì¤Î²Ì¤Æ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë³¨¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖÂç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×Âè45²ó¡Ø¤½¤ÎÌ¾¤Ï¼Ì³Ú¡Ù¡£¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤¬¡¢¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£MVP¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡È¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¡É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ºÇ½ª²ó¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿º£¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¿§¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢1Ç¯´Ö¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¾ìÌÌ¡¦¤¦¤ì¤·¤¤¿ÍÊª¤ÎºÆÅÐ¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´ØÏ¢µ»ö¡§
Á°²ó¤ÎÍ½¹ð¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÄÕ½Å¤¬¡Ö¤·¤ã¤é¤¯¤µ¤¤¡×¤«¤é¡Ö¼Ì³Ú¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Ö¼Ì³Ú¤Ï°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¡¼¥àÄÕ½Å¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍµµ®¡Ë¤«¤é¤Î°ÍÍê¡Ö¸»ÆâÀ¸Â¸ÂçºîÀï¡×¤Ë¾è¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Î¡Ö¤½¤¦¤¤¿¤«¡ª¡×¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¤½¤Î´ë²è¤Ëµ×¡¹¤Ë¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤é¤·¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥Á¡¼¥àÄÕ½Å¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤Ë¤ä¤ê¤³¤á¤é¤ì¤Æ¡È¥«¥Á¥ó´é¡É¤Ë¤Ê¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Ì³Ú»ÏÆ°¤Ë¤¢¤¿¤êÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÄÕ½Å¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤¤¤ÎÌ¾·³»Õ¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¹Í»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡Ö±ÛÃæ¼é¤µ¤Þ¤Ï¡¢¸»ÆâÀèÀ¸¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Í¤§¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×
Ê¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤Ð¤«¤ê»×¤Ã¤ÆÄÕ½Å¤¬½Ð¸þ¤¤¤¿»û¤Ë¤Ï¡¢¸»Æâ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¾¾Ê¿ÍÆÊÝ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾·³¤ÎÉã¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤òÇÓ½ü¤¹¤ë·×²è¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È»à¤ò¸Æ¤Ö¼êÂÞ¡É¤ÎÁð¹Æ¤ÏÄê¿®¤¬½ñ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤ê¸ª¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤¤¤È¤Þ¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµî¤í¤¦¤È¤¹¤ëÄÕ½Å¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Ê¤¿¡¢¸»Æâ¤ÎµØ¤òÂÇ¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡ª¸»Æâ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐµØ¤òÆ¤¤Á¤¿¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤ëÄê¿®¤Ë¡¢»×¤ï¤º¡Ö±ÛÃæ¼é¤µ¤Þ¤Ï¡¢¸»ÆâÀèÀ¸¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¶¯¤¯ÅÜÌÄ¤êÊÖ¤¹ÄÕ½Å¡£
°ÊÁ°¡¢¸»Æâ¤¬¹ö»à¤·¤¿¤È¤¤ËÊ°¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤¬ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Ë¡¢¡ÖËºÈ¬¡Ä¡Ä¤³¤ÎËºÈ¬¤¬¡ª¡×¤ÈÇÍ¤Ã¤¿¤È¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äê¿®¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤È¸»Æâ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÓ¼º´¶¤ò°û¤ß¹þ¤ß¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¤Ï¸»ÆâÀèÀ¸¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÄÕ½Å¤ÎÌÜ¤Ë¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÎÞ¤¬¡Ä¡£»Ò¤ò¼º¤¤²ÎËû¤Ëµî¤é¤ìÀ¸µ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÕ½Å¤¬¡¢ ¡È¸»ÆâÀ¸Â¸Àâ¡É¤Ç¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎÍîÃÀ¤Ö¤ê¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ÅÞ¤òÀ®ÇÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö°ÅÞ¤òÀ®ÇÔ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ý¡¹¤ËÀÕ¤á¤ë¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¡£ñÙ¤·¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÀÕ¤á¤Ï¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤¤¤Ä¤¬°ÅÞ¤È¤¤¤¦¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ëü¤¬°ì´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¿¡¤±¤ÐÈô¤Ö¤è¤¦¤ÊËÜ²°¤Ê¤Î¤Ç¤´´ªÊÛ¤ò¡×¤Èµî¤í¤¦¤È¤¹¤ëÄÕ½Å¤ò¡¢º£ÅÙ¤ÏÅá¤ò¤«¤Þ¤¨¤¿²È¿Ã¤¿¤Á¤¬ÁË»ß¡¢Äê¿®¤Ë¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤â¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ë¤Î¤À¡×¤È¥À¥á²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åá¤Ç¶¼¤¹¤ä¤êÊý¤ò¡Ö¥ä¥Ü¤À¡×¤ÈÀÕ¤á¤ëÄÕ½Å¡£°ÊÁ°¡¢°Õ¼¡¤ËÅá¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿»þ¡¢¡ÖÉ®¤è¤ê½Å¤¤¤â¤Î¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤ËËÜ²°¤ò¡¢Éð²È¤¬Åá¤Ç¶¼¤¹¤Ê¤ÉÌîÊë¤Î¶Ë¤ß¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ë¤¯¤³¤Á¤é¤ÏÌîÊë¤À¿è¤À¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤ª¤é¤Ì¤Î¤Ç¤Ê¡×¤È¡¢É¡»ý¤Á¤Ê¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤¹Äê¿®¡£¤·¤«¤â¡Ö¿¡¤±¤ÐÈô¤Ö¤è¤¦¤ÊËÜ²°¤Ë¤Ï¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤ÏÍê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢½Å¤Í½Å¤Í¼ºÎé¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç°µ¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
ÉÛÃÄÉô²°¤Ç¡Ö²ù¤·¤¤¡Á¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢°Î¤½¤¦¤Ê¡È¤Õ¤ó¤É¤·ÌîÏº¤Ö¤ê¡É¡Ê°Î¤¤ÃÏ°Ì¤Ê¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ë¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£
Æâ¿´¡¢Ê¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ëÄÕ½Å¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¸»Æâ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±À¤¤ÎÃæ¤òÂçÁû¤®¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Û¤É¤³¤ÎÌò¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤ª¤é¤Ì¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¿´¤¬Æ°¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
´Î¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë·³»Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó
²È¤Ëµ¢¤ê¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Æ¤¤¤ËÊ¿¿ÈÄãÆ¬¤¹¤ëÄÕ½Å¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Æ¤¤¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ì¤È¤¤¤¦Æ»¤¬ºÉ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤ÀÚ¤ê¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡£¡Ö¤è¤í¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£°ÅÞ¤òÆ¤¤Ä¤Î¤ÏÀ¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤·¡×¤È¡£
°ÊÁ°¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦À³Ê¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Õ¤ó¤É¤·¤Î¼é¤«¤é¤«¤«¤ê¡ÊÈñÍÑ¡Ë¤ò¤Õ¤ó¤À¤¯¤ê¡¢ÄÕÃ«½½»°Ïº¤é¤·¤¯ìÔÂô¤Ç¤Õ¤¶¤±¤¿Áû¤®¤ò¤ª¤³¤¹¡£¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ½ÕÄ®ÀèÀ¸¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤Î¶¡ÍÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç·³»Õ¤Î¤è¤¦¤ÊºÓÇÛ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¡¢¶Ë¾å¡¹µÈ¡ª¡×¡Ö¶Ë¾å¾å¾å¾å¾å¾å¾å¡Ä¡ª¡×¤È´¶Æ°¤¹¤ëÄÕ½Å¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡Ö¤ªË«¤á¤Ë¤¢¤º¤«¤ê¶²±Ù»ê¶Ë¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¡Ê°æ¾åË§Íº¡Ë¤Ë¡Ö¸»Æâºî¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤ÆâÍÆ¡×¤Î¾ôÎÜÍþ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¼Çµï¾®²°¤Ë¤«¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦·×²è¤òÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
³¹¤ÎÄÌ¤ê¤ËÌò¼Ô¤¬·«¤ê½Ð¤¹º×¤ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
¼ÇµïÄ®¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÄÕ½Å¡£¤È¤³¤í¤¬½ÍÀ¶¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»°ºÂ¡Ê¹¾¸ÍÄ®Êô¹Ô½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÎÉñ´ì¶½¹Ô¤òµö¤µ¤ì¤¿¼Çµï¾®²°¡Ë¤Î·Ð±Ä¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¼ä¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ×¡¹¤Ë²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ÔÀîÌçÇ·½õ¡ÊßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ë¤ËºÆ²ñ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÉÙËÜË»ÖÂÀÉ×¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¡¢°ÊÁ°µÈ¸¶¤ÇÉÙËÜÀá¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Á¤é¤âµ×¡¹¤Î²û¤«¤·¤¤´é¤Ç¤·¤¿¡Ë
ÌçÇ·½õ¤«¤é¼ÇµïÄ®¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÁ¾²æº×¤ê¡×¤ò¤ä¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¼ÇµïÄ®¤ÎÄÌ¤ê¤òÍøÍÑ¤·Ìò¼Ô¤¬·«¤ê½Ð¤·¤ÆÍÙ¤ê¤òÍÙ¤Ã¤ÆÇÉ¼ê¤Ë¤ä¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÉáÃÊ¤ÏÉñÂæ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ìò¼Ô¤ÎÁÇ´é¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡É¤È¤Î·×²è¤Ç¤·¤¿¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤¬¤Ò¤é¤á¤«¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìò¼Ô¤ÎÁÇ´é³¨¤òÂç¡¹Åª¤ËÇä¤ê½Ð¤·¡ÖÊ¿²ì¸»Æâºî¡×¤È¤¤¤¦±½¤òÎ®¤¹¡Ä¤³¤ì¤À¡ª¤È¤Ò¤é¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÄÕ½Å¤ò°ìÆ±¤Ë½¸¤á¤Æ¡¢¡Ö¸»ÆâÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤»¤ëÌò¼Ô³¨¡×¤òÉÁ¤»×¤¤ÀÚ¤ê¤Õ¤¶¤±¤è¤¦¡ª¤ÈÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢ÄÕ½Å¤¬¸»Æâºî¤ÎÍö²è¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢
¡Ö³¨»Õ¤¬¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯Íö²è¤Î¼êË¡¤Ç¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ò¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ÇÉÁ¤¯¡×
¡Ö¤·¤«¤â¡¢¼Çµï³¹¤ÎÄÌ¤ê¤ÇÌò¼Ô¤¿¤Á¤¬ÁÇ´é¤ÇÍÙ¤ê¤òÍÙ¤ëº×¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤½¤Î³¨¤ò»ý¤Ã¤Æº×¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢³¨»Õ¤ÏÊ¿²ì¸»Æâ¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤È±½¤òÎ®¤¹¡×
¤È¤¤¤¦·×²è¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥àÄÕ½Å¤¬¡Ö¤½¤¦Íè¤¿¤«¡ª¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î´ë²è¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤é¤·¤¤³èµ¤¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³¨»Õ¤Î¹æ¤Ï¡Ö¤·¤ã¤é¤¯¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÊþÀ¿Æ² ´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¸»Æâ¤¬¸À¤¤¤½¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤·¤ã¤é¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬Éâ¾å¡£¸»Æâ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤ÈËþ¾ì°ìÃ×¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¸»ú¤Ï¡ÖÑÐÜÛ¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÍÎÉØ¿Í¿Þ¡ÊÅÁ Ê¿²ì¸»Æâ¡ËÊ¸²½°ä»º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¼Ì³ÚÃÂÀ¸¤ÏÄÕ½Å¤Î¡ÖÌ´¤ÎÈ¸¡×
¡Á³Ú¤ò¼Ì¤¹¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¼Ì¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡Á
²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÁ¤¯³¨»Õ¤À¤«¤é¡Ö¼Ì³Ú¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¤ÏÊ¿²ì¸»Æâ¤À¤Ã¤¿¤È±½¤òÎ®¤¹¡¢¥Á¡¼¥àÄÕ½Å¤é¤·¤¤ºÇ¹â¤Ë¤Õ¤¶¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡á°¤ÇÈÈÍ¤Î¤ªÊú¤¨Ç½³Ú»Õ¡¦ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡×¤ÎÀâ¤¬ÍÎÏ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¼Ì³Ú¡×¤È¤¤¤¦³¨»Õ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÄÕ½Å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡£
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ï¡¢¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤Î¡ÖÌ´¤ÎÈ¸¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÈ¸¡×¤Ï¡¢¸ýÊÔ¤Ë¿·¤·¤¤¤È½ñ¤¯¤È¤³¤í¤«¤é¡¢ÌÜ¿·¤·¤¯¤ÆÆÈÁÏÅª¤ÇÁê¼ê¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£
³Î¤«¤Ë¤³¤Î¡Ö¼Ì³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¸»ÆâÀèÀ¸¤òÁÉ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤Î¡ÈÌ´¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢1Ç¯´Ö¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿¸»Æâ¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬°ìÆ±¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢³èµ¤¤ÎÌá¤Ã¤¿¹Ì½ñÆ²¤ÈÄÕ½Å¡£¼Ì³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¹¾¸Í¤Î³¹¤Ë¡Ö¸»Æâ¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¡Ê¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÐúÑ´»Õ¤Î¼ª¤ËÆþ¤ì¤ÆµØ¤òÂÇ¤Ä¡Ë¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÅ¸³«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥¿¥¯¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ëÍÆÊÝ¤È¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÄÕ½Å¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¥Á¡¼¥àÄÕ½Å¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿·³»Õ¡¦¤Æ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¹Í»¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£