WurtS¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡×¤ÇÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤È¥³¥é¥Ü¡£Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡õU-NEXTÇÛ¿®¤â·èÄê
WurtS¤¬ÌÀÆü11·î26Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëNEW EP¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡×¤ÎÉ½Âê¶Ê¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ö¡×¤Î¥³¥é¥ÜÁê¼ê¤¬¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤Ï24Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Ó¥Ó¥Ç¥Ð¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢24Ç¯11·î¡Á25Ç¯2·î¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÈÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿25Ç¯1·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿·À±ÌÜÏ¿¡Ù¤âBillboard JAPAN ¤È¥ª¥ê¥³¥ó¤Î½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ÎÀè¶î¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¥³¥é¥Ü·èÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢WurtS¤ÈÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£WurtS¥³¥á¥ó¥È
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ö¤Ï²»³Ú¤Î»ëÌî¤ò¤â¤Ã¤È¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ÈÌÜÉ¸¤ËÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤«¤é²»¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤ËÁ´¤¯¿·¤·¤¤¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥ê¥Ã¥É¤Ç¤¹¤¬¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê½ãÅÙ100%¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òºî¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¥³¥á¥ó¥È
Æ¬¤ÎÃæ¤òÈ¿çí¤¹¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤ËÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤Ìµ¤·🔥
WurtS¡ßÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡¢°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬µ¯¤³¤¹²½³ØÈ¿±þ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×
¤Þ¤¿WurtS¤ÏºòÆü24Æü¡¢¼«¿ÈÆóÅÙÌÜ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãWurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE-¡ä¤ò´°Áö¡£LINE CUBE SHIBUYA¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò12·î28Æü(Æü)19»þ¤è¤êU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
NEW EP¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡×¤ÏCD/¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¡£WurtS¤ÏËÜºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ³ÆÃÏ¤ÎÇ¯Ëö¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãWurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-¡ä¤Î³«ºÅ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿º£½µËö11·î28Æü(¶â)¤Ë¤ÏCA4LA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤òÆüËÜ¹ñÆâ/ÂæÏÑ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¤¹¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ýTakeshi Yao / ¾®¿ùÊâ
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ãWurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE-¡ä
2025Ç¯11·î24Æü(⽉½Ë) ¹â¾¾ ¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¸ø±é
YOU AND I
SWAM
¥ê¥È¥ë¥À¥ó¥µ¡¼
SIREN
BEAT
After Life
¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Ï¥Ë¡¼
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ö
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë
BORDER
SPACESHIP
¥ß¥¹¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó
²ò²Æ
BACK
¥¯¥é¥Ã¥·¥å
¤Õ¤¿¤ê·×²è
NOISE
Talking Box (Dirty Pop Remix)
¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë
EN1. ÃÏÄì¿Í
EN2. ¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¥µ¥Þ¡¼
EN3. Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è
¢£U-NEXTÇÛ¿®¾ðÊó
¡ØWurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE-¡ÙLINE CUBE SHIBUYA¸ø±é¤òU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§12/28(Æü)18:30ÇÛ¿®³«»Ï¡¦19:00³«±é
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§¡Á1/12(·î¡¦½Ë) 23:59¤Þ¤Ç
https://t.unext.jp/r/wurts
◾️EP¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡Ù
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¡§https://lnk.to/WurtS_dl_ec
¢¡¾¦ÉÊ·ÁÂÖ
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× CD+Blu-ray UPCH-29500¡¡\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Blu-ray¡§¡ÖUPDATE¡× WurtS¥Ñ¡¼¥È¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼ýÏ¿
¡¦ÄÌ¾ïÈ× CD UPCH-20713¡¡\2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿¶Ê¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× / ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¡Ë
1.¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ö feat. À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤
2.¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë (TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)
3.¥¯¥é¥Ã¥·¥å feat. ¤Ê¤È¤ê
4.BEAT (ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤Ï°Ç¡×¼çÂê²Î)
5.UPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)¡×
¢¡WurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE- ²ñ¾ìÍ½Ìó¸ÂÄêÈ×
PRON-1099 \6,380¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×CD+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥É [BOX¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸]
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½ÌóÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖWurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE-¡×³Æ²ñ¾ì¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼/·Ç¼¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼µºÜ¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤Î¤¦¤¨¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¹â¾¾ ¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Î¤´ÃíÊ¸Ê¬¤ÏÈ¯ÇäÆü°Ê¹ß¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÆÃÅµ
Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼ / ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¡§https://store.universal-music.co.jp/products/upch29500
◾️¡ãWurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-¡ä
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡³«¾ì18:00/³«±é19:00
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡³«¾ì17:00/³«±é18:00
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì17:00/³«±é18:00
»ØÄêÀÊ¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨£´ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
