¡¡²¬Éô<5959.T>¤Ï£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£²£±Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢³ô¼°¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤ò·èµÄ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¼°¼ûµë¤Î°²½¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¡£¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×<8411.T>»±²¼¤Î¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤È»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×<8306.T>»±²¼¤Î»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì£±£°£°Ëü³ô¡¢¹ç·×£²£°£°Ëü³ô¤òÇä¤ê½Ð¤¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò·ùµ¤¤·¤¿Çä¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¼ûÍ×¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¾å¸Â£³£°Ëü³ô¤Î¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·¤âÍ½Äê¤¹¤ë¡£Çä½Ð²Á³Ê¤Ï£±£²·î£²Æü¤«¤é£´Æü¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÆü¤Ë·è¤á¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²¬Éô¤Ï¼«¼Ò³ô£²£°£°Ëü³ô¡ÊÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î£´¡¥£°£¶¡ó¡Ë¤ò£±£²·î£±£°Æü¤Ë¾ÃµÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
