ÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òºÆ¸½¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¥ï¥ó¥ï¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡ØNHK¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡Ù¥°¥Ã¥º
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡£
º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØNHK¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡Ù¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡ØNHK¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡Ù¥°¥Ã¥º
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯11·î¤è¤ê½ç¼¡
ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¡¢NHK E¥Æ¥ì¤ÎÆýÍÄ»ù¸þ¤±¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡Ù¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£
2025Ç¯11·î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ä¡¢¼ª¤Î·Á¤òÊÑ·Á¤Ç¤¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
NHK¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡¡¥ï¥ó¥ï¥ó&¤Ý¤¥¤Ý&¤ª¤¦¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡¡Á¤³¤í¤ê¤ó¡Á
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯11·î14Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§
¡¦¥ï¥ó¥ï¥ó Á´Ä¹Ìó8¡ß8¡ß8cm
¡¦¤Ý¤¥¤Ý Á´Ä¹Ìó6¡ß6¡ß6cm
¡¦¤ª¤¦¤Á¤ã¤ó Á´Ä¹Ìó7¡ß7¡ß7cm
¼ïÎà¡§Á´3¼ï¡Ê¥ï¥ó¥ï¥ó¡¢¤Ý¤¥¤Ý¡¢¤ª¤¦¤Á¤ã¤ó¡Ë
ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡×¡Ö¤Ý¤¥¤Ý¡×¡Ö¤ª¤¦¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÇºÆ¸½¡£
¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿´Ý¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡ù
½¸¤á¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢»ý¤ÁÊª¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
NHK¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡¡¥ï¥ó¥ï¥ó¤ÎKUNEMIMI¡¡L¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯11·î28Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó25¡ß17¡ß28cm
¥»¥¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÈKUNEMIMI¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¡ØNHK¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡Ù¤Î¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡×¤Î¤ª¼ª¤ò¤¯¤Í¤¯¤Í¤È¹¥¤¤Ê·Á¤ËÊÑ·Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ª¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢É½¾ð¤â°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡ù
NHK E¥Æ¥ì¤ÎÍÄ»ù¸þ¤±¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¡¤Ã¡ª¡Ù¤«¤é¡¢¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡×¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥¤¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤Î¡ØNHK¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡Ù¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òºÆ¸½¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¥ï¥ó¥ï¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡ØNHK¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡Ù¥°¥Ã¥º appeared first on Dtimes.