À¤³¦¤Îµ²±¤Ë¡ÖÉ÷»Ñ²ÖÅÁ¡×¤ò¿äÁ¦¡¡¥æ¥Í¥¹¥³¡¢2027Ç¯ÅÐÏ¿¿³ºº
¡¡¾¾ËÜÍÎÊ¿Ê¸Éô²Ê³ØÁê¤Ï25Æü¡¢Îò»ËÅª¤Ë½ÅÍ×¤ÊÊ¸½ñ¤ä³¨²è¤Ê¤É¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Îµ²±¡×¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¼¼Ä®»þÂå¤ËÇ½¤òÂçÀ®¤·¤¿À¤°¤Ìï¤ÎÄ¾É®¤ò´Þ¤àÇ½³ÚÏÀ¤Î½ñ¡ÖÉ÷»Ñ²ÖÅÁ¡×¤òÀ¯ÉÜ¤¬¿äÁ¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2027Ç¯¤ËÅÐÏ¿²ÄÈÝ¤¬¿³ºº¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£À¯ÉÜ¤¬23Ç¯¤Ë¿äÁ¦¤·¤¿¡Ö¹Åç¸¶Çú¤Î»ë³ÐÅª»ñÎÁ¡½1945Ç¯¤Î¼Ì¿¿¤È±ÇÁü¡×¤â¡¢Æ±¤¸27Ç¯¤ÎÅÐÏ¿¿³ºº¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡É÷»Ñ²ÖÅÁ¤Ï¡¢À¤°¤Ìï¤¬15À¤µªÁ°È¾¤ËÃø¤·¤¿¡£±éµ»¤äºîÉÊ¡¢´ÑµÒ¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Áí¹çÅª¤Ê±é·àÏÀ¤Ç¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÃø¼ÔÄ¾É®¤Î±é·àÏÀ¤ÎËÜ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¸Åµé¤È¤µ¤ì¤ë¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¶á¸½Âå¤Î±é·à¿Í¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿äÁ¦ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢À¤°¤Ìï¤Î»ÒÂ¹¤ËÅö¤¿¤ë´ÑÀ¤½¡²È¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿3ºý¡ÊÄ¾É®2ºý¡¢¼ÌËÜ1ºý¡Ë¡£Àµ¼°¤Ê¿äÁ¦Ì¾¾Î¤Ï¡Ö´ÑÀ¤½¡²ÈÅÁÍè¡¡À¤°¤ÌïÇ½³ÚÏÀ¡ØÉ÷»Ñ²ÖÅÁ¡Ù¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Î¸¶Çú»ñÎÁ¤Ï¡¢¸¶ÇúÅê²¼¸å¤Î¹Åç¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤È±ÇÁü¡£¹Åç»Ô¤ÈÊóÆ»5¼Ò¤¬¿½ÀÁ¤·¡¢23Ç¯¤ËÀ¯ÉÜ¤¬¿äÁ¦¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Í½Äê¤µ¤ì¤¿25Ç¯¤Ë¿³ºº¤ÎµÄÂê¤Ë¾å¤é¤º¡¢ÅÐÏ¿¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£