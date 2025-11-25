¡Ö¾ÃÌÇ¡×¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëDOGE¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È
¡ÊCNN¡Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢Åö¶É¼Ô¤Ï¡¢À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡ÊDOGE¡Ë¤¬¤â¤Ï¤ä¡ÖÃæ±û½¸¸¢Åª¤Ê¡×ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢À¯¸¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥³¥¹¥Èºï¸ººö¤Î¡Ö¸¶Â§¡×¤Ï·òºß¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬23Æü¤ËÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢DOGE¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬1·î¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿´ü¸Â¤Þ¤Ç8¥«·î¤ò»Ä¤·¤Æ¡Ö²ò»¶¡×¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎÎá¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÏ¢Ë®µ¡´Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¶É¡ÊUSDS¡Ë¤òºÆÊÔ¤·¡¢£Ä£Ï£Ç£Å¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ÇDOGE¤òÁÏÀß¤·¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎÄ¾³í²¼¤ËÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ï¢Ë®À¯ÉÜ¿Í»ö´ÉÍý¶É¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼¶ÉÄ¹¤Ï23Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡ÖDOGE¤ÏUSDS²¼¤ÇÃæ±û½¸¸¢Åª¤Ê»ØÆ³Éô¤ò»ý¤Ä¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢DOGE¤Î¸¶Â§¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Áµ¬À©´ËÏÂ¡¢ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤äÌµÂÌ¡¦¿¦¸¢ÍðÍÑ¤ÎÇÓ½ü¡¢Ï¢Ë®¿¦°÷¤ÎºÆÊÔ¡¢¸úÎ¨Âè°ì¼çµÁ¤Ê¤É¤Ïº£¤â·òºß¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢DOGE¤¬¿ô½½Ëü¿Í¤Î½¾¶È°÷¤ò²ò¸Û¡¦Âà¿¦¤µ¤»¡¢·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢Ê£¿ô¤Îµ¡´ØÁ´ÂÎ¤ò²òÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¯ÉÜ¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¸å¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¹½Â¤¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
DOGE¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄ¹´±Âå¹Ô¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥½¥ó»á¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯¥È¥¤¥ó¤Ç¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡ÖUSDS¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î¸úÎ¨À¤ÈÀ¸»ºÀ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¶áÂå²½¤Ë¸þ¤±°ú¤Â³¤³Æµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
DOGE¤ÏÀßÎ©°ÊÍè¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê·Á¤Çµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ä¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃ¯¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ã¯¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤µ¤¨ÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¡£DOGE¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤Î¤Ïµ¯¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ç¡¢¥³¥¹¥Èºï¸ºÌÜÉ¸¤òÁÊ¤¨¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÏDOGEÀßÎ©¤«¤é1¥«·î°Ê¾å·Ð²á¤·¥°¥ê¡¼¥½¥ó»á¤¬Ä¹´±Âå¹Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤¬DOGE¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
DOGE¤Î¿¦°÷¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´Ø¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆÃÊÌÀ¯ÉÜ¿¦°÷¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢¶ÐÌ³´ü´Ö¤Ï130Æü¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¿¦°÷¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ìÉô¤Ï¤½¤Î¸å¡¢³Æµ¡´Ø¤ÎÀµµ¬¿¦°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹ÔÀ¯´ÉÍýÍ½»»¶É¡ÊOMB¡Ë¤Ï9·î²¼½Ü¡¢DOGE¤Î½¾¶È°÷¿ô¤Ï45¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤·¤«¤·º£¡¢DOGE¤Î½¾¶È°÷¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥°¥ê¡¼¥½¥ó»á¤ÎÄ¾Â°¤ÎÉô²¼¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿³Æµ¡´Ø¤Ë¾å»Ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£
DOGE¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î4Æü»þÅÀ¤Ç¡¢»ñ»ºÇäµÑ¤ä¡¢·ÀÌó¡¦¥ê¡¼¥¹¤ÎÃæ»ß¡¦ºÆ¸ò¾Ä¡¢ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ÙÊ§¤¤¤ÎËõ¾Ã¡¢½õÀ®¶â¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¡¢¿Í°÷ºï¸º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â¸½¤·¤¿¥³¥¹¥Èºï¸º³Û¤ÏÌó2140²¯¥É¥ë¡ÊÌó33Ãû6000²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î·×»»¤Ë¤Ï°ÊÁ°¡¢µ¿Ìä¤¬Äè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£