¡¡²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×¤Î¼ò°æ°ì·½¤¬£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö²¶¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¡¡¥é¡¼¥á¥óÇîÊª´Û¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¥é¡¼¥á¥óÇîÊª´Û¤Ç¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¤Êª¿©¤Ù¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁé¤»¤¿¤Ê¤¡¡Á¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿´õË¾¡×¡Ö¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£