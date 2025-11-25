Å´Ê¬ËÉÙ¤ÇÉÏ·ìÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Ä¤±¤É¡Ä¡Ö¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¡×¿©¤Ù²á¤®¤¬¾·¤¯¡È°Õ³°¤Ê¥ê¥¹¥¯¡É
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤¬¡Ö·ìÅüÃÍ¡×¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¿©¤ÙÊª¡õ°û¤ßÊª¤Ç¤¹¡Ê²èÁü10Ëç¡Ë
¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥å¥¦»À¡×¤ËÃí°Õ
Q.¤½¤â¤½¤â¡¢¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¡Ö¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤ËÆÃ¤ËËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÉÍÜÁÇ¤È¡¢¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×
¡Ê1¡ËÉÏ·ìÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤ÄÀ®Ê¬
¡¦Å´¡ÊÈó¥Ø¥àÅ´¡Ë
Å´¡ÊÈó¥Ø¥àÅ´¡Ë¤ÏÀÖ·ìµå¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¿È¤Ë»ÀÁÇ¤ò±¿¤Ö½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤ÏÅ´Ê¬¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÏ·ìÍ½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óC
¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ë¤Ï¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅ´Ê¬¡ÊÈó¥Ø¥àÅ´¡Ë¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤ò¹â¤á¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÉÏ·ìÂÐºö¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÍÕ»À¡Ê¤è¤¦¤µ¤ó¡Ë
ÍÕ»À¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¡ÖÂ¤·ì¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÀÖ·ìµå¤ÎÀ¸»º¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¶¯¤¤¹³»À²½ºîÍÑ¤È¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢
¡¦¥Ù¡¼¥¿¥«¥í¥Æ¥ó¡Ê¥Ó¥¿¥ß¥óA¡Ë
¥Ù¡¼¥¿¥«¥í¥Æ¥ó¤ÏÂÎÆâ¤ÇÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥óA¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤¹³»À²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Á¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤«¤éºÙË¦¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï·²½¤ä¤¬¤ó¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ëµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ä¡¢ÈéÉæ¤äÇ´Ëì¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤âÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óC
¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï¹³»À²½ºîÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ÎÀ¸À®¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¡¢ÈþÈ©¸ú²Ì¤ä¥·¥ï¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óE
¥Ó¥¿¥ß¥óE¤â¶¯¤¤¹³»À²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Á¡¢ºÙË¦¤Î»À²½¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËÀ¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÄ´À°
¡¦¥«¥ê¥¦¥à
ÂÎÆâ¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡Ê±öÊ¬¡Ë¤ÎÇÓ½Ð¤òÂ¥¤¹Æ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹â·ì°µ¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤ä¡¢±öÊ¬¤Î¼è¤ê²á¤®¤Ë¤è¤ë¤à¤¯¤ß¤Î²ò¾Ã¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¦¿©ÊªÁ¡°Ý
Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢ÊØÈë¤Î²ò¾Ã¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎµÛ¼ý¤òÍÞÀ©¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¤½¤ÎÂ¾¤Î±ÉÍÜÁÇ
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óK
·ì±Õ¤ò¶Å¸Ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ü¤Î·ÁÀ®¤ò½õ¤±¤ëÆ¯¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Þ¥ó¥¬¥ó
ÆÃ¤Ë¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Îº¬¸µ¤ÎÀÖ¤¤ÉôÊ¬¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¡¢¹ü¤Î·ÁÀ®¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ß¥Í¥é¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¿¥«¥í¥Æ¥ó¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óK¤Ê¤É»éÍÏÀ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ÏÌý¤È°ì½ï¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¡ÊßÖ¤áÊª¤Ê¤É¡Ë¤ÈµÛ¼ýÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Q.¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤ò¿©¤Ù²á¤®¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÎ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¡Ö¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Ï±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤ÌîºÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù²á¤®¤ë¤È¤¤¤¯¤Ä¤«Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âÂç¤¤Ê·üÇ°ÅÀ¤Ï¡¢¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ø¥·¥å¥¦»À¡Ù¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤Ç¤¹¡×
¡Ê1¡Ë¥·¥å¥¦»À¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á
¡¦Ç¢Ï©·ëÀÐ¤Î¥ê¥¹¥¯Áý
¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¥¦»À¤ÏÂÎÆâ¤Ç¥«¥ë¥·¥¦¥à¤È·ë¹ç¤·¡¢¡Ö¥·¥å¥¦»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¡×¤È¤¤¤¦·ë¾½¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë¾½¤¬Ç¢Ï©¤ËµÍ¤Þ¤ë¤ÈÇ¢Ï©·ëÀÐ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÎµÛ¼ý¤òË¸¤²¤ë
¥·¥å¥¦»À¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥à¤È·ë¹ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÎÌ¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤ÈÂÎÆâ¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥àÍøÍÑÎ¨¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¥¦»À¤Ï¿åÍÏÀ¤Î¤¿¤á¡¢Ä´Íý¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤æ¤Ç¤Æ¿å¤Ë¤µ¤é¤¹¡×¤³¤È¤ÇÂçÉôÊ¬¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤ò¥¢¥¯È´¤¤¹¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÐ¤ê
¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Ð¤«¤ê¤òÂçÎÌ¤Ë¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¿©ºà¤«¤éÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬ÉÔÂ¤·¡¢Á´ÂÎ¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥Ó¥¿¥ß¥óK¤Î±Æ¶Á
¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Ë¤Ï¡¢Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óK¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óK¤Ï·ì±Õ¤ò¸Ç¤á¤ëºîÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢·ì±Õ¤ò¥µ¥é¥µ¥é¤Ë¤¹¤ëÌô¡Ê¹³¶Å¸ÇÌô¡Ë¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÀÝ¼èÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ç¼£°å¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢·ò¹¯¤ÊÀ®¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê100¡Á120¥°¥é¥àÄøÅÙ¤ò¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÄ´ÍýË¡¡Ê¥¢¥¯È´¤¡Ë¤ÇÀÝ¼è¤¹¤ëÊ¬¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦100¡Á120¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÀÄ²ÌÅ¹¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦1ÂÞ¤Î¤¦¤Á¡¢È¾Ê¬ÄøÅÙ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤ÏÅ¬ÎÌ¤ò¼é¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥¯È´¤¤ò¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂçÎÌ¤Ë¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËÇ¢Ï©·ëÀÐ¤Î´û±ý¤¬¤¢¤ë¿Í¤ä¡¢ÆÃÄê¤ÎÌô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢°å»Õ¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£