¥ß¥¹¡¦¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È»ØÆ³¼Ô¥Ð¥ë¥°¡¼¥Æ¥£»á¤ÎÂ©»Ò¤È·ëº§
¹ñºÝ¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í½÷À¤¬¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È»ØÆ³¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹2025Âç²ñ¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂåÉ½¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥¢¥æ¡¼¥Ö¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤ÎÉ×¤¬¡¢¥·¥ã¥é¥Õ¡¦¥Ð¥ë¥°¡¼¥Æ¥£»á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¥Ý¥¹¥È¤Ï¡Ö¥¢¥æ¡¼¥Ö¤µ¤ó¤¬¥Æ¥í¥ê¥¹¥È»ØÆ³¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤È·ëº§¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¥·¥ã¥é¥Õ¡¦¥Ð¥ë¥°¡¼¥Æ¥£»á¤ÎÉã¿Æ¤¬¥Þ¥ë¥ï¥ó¡¦¥Ð¥ë¥°¡¼¥Æ¥£»á¡Ê66¡Ë¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥¢¥æ¡¼¥Ö¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ÇÉ×¤ÎÀ«¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥ë¥°¡¼¥Æ¥£¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿ô²ó¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ë¥ï¥ó¡¦¥Ð¥ë¥°¡¼¥Æ¥£»á¤ÎºÊ¤¬2¿Í¤Î·ëº§¤ò½Ë¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥ë¥ï¥ó¡¦¥Ð¥ë¥°¡¼¥Æ¥£»á¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè2¼¡¥¤¥ó¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥À¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÉðÁõËªµ¯¡Ë¤Î»ØÆ³¼Ô¤À¡£Èà¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í5¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿ÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢2002Ç¯¤Ë½ª¿È·º¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢22Ç¯´ÖÉþÌò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤ÏÄ¹´ü¤Î¼ý´ÆÀ¸³è¤«¤é¡Ö¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Î¥Þ¥ó¥Ç¥é¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥Þ¥¹¤ÏµÙÀï¸ò¾Ä¤Î²áÄø¤Ç¥Ð¥ë¥°¡¼¥Æ¥£»á¤Î¼áÊü¤ò²¿ÅÙ¤âÍ×µá¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥À¤È¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤ÇÈ¿Íð¡¦Ëªµ¯¡¦Äñ¹³±¿Æ°¤Ê¤É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÊ¶Áè¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê½»Ì±¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÀêÎÎ¤ËÂÐ¹³¤·¤ÆÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÂçµ¬ÌÏ¤ÊÉðÁõÆ®Áè¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò»Ø¤¹¡£
º£·î½é¤á¡¢¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹Âç²ñ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥ß¥¹¡¦¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥æ¡¼¥Ö¤µ¤ó¤ò¡¢¥ß¥¹¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥á¥é¥Ë¡¼¡¦¥·¥é¡¼¥º¤µ¤ó¤¬²£ÌÜ¤Ç¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤¬SNS¾å¤Ç³È»¶¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥·¥é¡¼¥º¤µ¤ó¤Ï17Æü¡¢ÊÆ¹ñ¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç»ä¤À¤±¤¬¤½¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë±ÇÁü¤¬ÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£¥·¥é¡¼¥º¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ä»¦³²¤Ê¤É¤ò¶¼Ç÷¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¢¥æ¡¼¥Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶èÀïÁè¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬½¸ÃÄ»¦³²¡Ê¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤¹¤ëÅê¹Æ¤ä¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç»àË´¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÅé¤àÅê¹Æ¤Ê¤É¤òSNS¤ËÊ£¿ô·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬Êó¤¸¤¿¡£
º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¥·¥é¡¼¥º¤µ¤ó¤¬¥¢¥æ¡¼¥Ö¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÉðÁõÀªÎÏ¥Ï¥Þ¥¹¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤ÎÍÄ¤¤¿Í¼Á¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëºá¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤¹þ¤à¤Ê¤É¡¢SNS¾å¤Ç¸£À©¤·¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£