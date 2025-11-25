3000Ëü¥É¥ëÂæ¤ÎÊÆÀèÃ¼Ìµ¿Íµ¡¡Ö¥ê¡¼¥Ñ¡¼¡×¡¢Äå»¡Ãæ¤Ë·²»³²¤ËÄÆÍî¡á´Ú¹ñ
ºß´ÚÊÆ·³¤ÎÀèÃ¼Ãæ¹âÅÙÄå»¡Ìµ¿Íµ¡MQ¡Ý9¡Ö¥ê¡¼¥Ñ¡¼¡×¤¬24Æü¸áÁ°¡¢À¾³¤¡Ê¥½¥Ø¡¢²«³¤¡Ë¾å¤ËÄÆÍî¤·¤¿¡£
ÊÆÂè7¶õ·³Âè8ÀïÆ®Èô¹ÔÃÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÊÆ¶õ·³Âè431±óÀ¬Äå»¡ÂçÂâ½êÂ°¤Ç·²»³¡Ê¥¯¥ó¥µ¥ó¡Ë¶õ·³´ðÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿MQ¡Ý9¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÇ¤Ì³¤ò¿ë¹ÔÃæ¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¡Ê»ö¸Îµ¡¤Ï¡Ë¤³¤ÎÆü¸áÁ°4»þ35Ê¬¤´¤í¡¢Á´ÍåËÌÆ»·²»³»ÔÍàÅçÌÌ¡Ê¥¯¥ó¥µ¥ó¥·¡¦¥ª¥¯¥É¥ß¥ç¥ó¡Ë¥Þ¥ë¥É¥êÅç¤Î¶á³¤¤ËÄÆÍî¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ºß´ÚÊÆ·³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£²ó¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤ä¸ø¶¦ºâ»º¤ÎÈï³²¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¸½ºßÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
·³»ö¾ðÊó¶Ú¤ÎÈ¿±þ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÌµ¿Íµ¡¤ÏÄå»¡Ç¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë´Ö¡¢µ¡ÂÎ¤¬Àµ¾ï¤ËÅýÀ©¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢´ðÃÏÉüµ¢²áÄø¤ÇÄÉ²Ã¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊÆ¹ñÂ¦¤¬³¤¾å¤Ç¸Î°Õ¤ËÄÆÍî¤µ¤»¤¿²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºß´ÚÊÆ·³¤Ï9·î¡¢¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Î´ÚÈ¾Åç¡ÊÄ«Á¯È¾Åç¡Ë¾ï»þÇÛÈ÷¤ò¸ø¼°³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¼°¤ËÇÛÈ÷¤òÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é2¥«·îÍ¾¤ê¤Ç»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÊÆµÄ²ñÄ´ºº¶É¤Î¿ä»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ï1µ¡¤¢¤¿¤ê3000Ëü¡Á3300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó47²¯¡Á52²¯±ß¡Ë¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎÀèÃ¼»ñ»º¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤¬´ÚÈ¾Åç¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç´ÚÊÆ¤Î´Æ»ë¡¦Äå»¡Ç½ÎÏ¤¬Êä¶¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¥Ø¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ÂÐÀï¼Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¤¿¹¶·â·¿Ìµ¿Íµ¡¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
·²»³´ðÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÏËÌÄ«Á¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¹ñ´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¤â¼ý½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Âè7¶õ·³¤Ï¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÇÛÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ«Á¯È¾Åç¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤òºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¤·¡ÖMQ¡Ý9ºîÀï¤Ï¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÁ´°è¤Ç¾ðÊó¡¦´Æ»ë¡¦Äå»¡Ê¬Ìî¤Î´ÚÊÆ¶¦Æ±½ÅÍ×Ç¤Ì³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ºîÀïÃÏ°è¤ò´ÚÈ¾Åç¤Ë¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂÐÃæ¹ñ¸£À©¤ÎÍÑÅÓ¤ò°Å¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤ë¡£