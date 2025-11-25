¥»¥ó¥Ð¥ÄÀÚÉä¤Î¤«¤«¤Ã¤¿½©µ¨´ØÅìÂç²ñ¤Î²£ÉÍÀï¡Ä¿´Ãæ³Ð¸ç¤Ç¡Ö1Ç¯À¸º¸ÏÓ¡×¤òÅêÆþ¤·¤¿ÍýÍ³¡Ú»ý´Ý½¤°ì 77ºÐÌ¾¾¤Î¹â¹»ÌîµåÏÀ¡Û#77
²Æì¾°³Ø¥»¥ó¥Ð¥ÄÀäË¾Åª¡Äº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹ËöµÈÎÉ¾ç¤ÎÄ¹°ú¤¯ÉÔÄ´¾·¤¤¤¿¡È¿¿ÈÈ¿Í¡É
¡¡Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢½©µ¨´ØÅìÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¡¦²£ÉÍÀï¡Ê4-2¡Ë¤Î¾¡°ø¤È¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Î»³Íü³Ø±¡Àï¡Ê4-11=È¬²ó¥³¡¼¥ë¥É¡Ë¤ÎÇÔ°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡²£ÉÍÀï¤Ï¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤Ð¥»¥ó¥Ð¥ÄÀÚÉä¡×¤ÎÂç°ìÈÖ¡£ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï1Ç¯À¸º¸ÏÓ¤Î¾®ÎÓ´§ÂÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï1²óÀï¤ÎÊ¸À±·ÝÂçÉÕÀï¤Ç»°²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡Ê¼·²ó¥³¡¼¥ë¥É¡Ë¤µ¤»¡¢Ãæ1Æü¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¡£Åê¼ê¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤ï¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¡Ö²£ÉÍÀï¤Ë¤Ï¾®ÎÓ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê½Å°µ¤¬¤«¤«¤ëÂç°ìÈÖ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¾ì´·¤ì¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÅêÆþ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¾®ÎÓ¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤ÈÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¾®ÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾µå¤Ë¥¥ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÊÑ²½µå¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥«¡¼¥Ö¤ÎÍîº¹¤ÏÂç¤¤¯¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤¹¡ÖÍî¤Á´¶¡×¤Ï1Ç¯À¸¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Ã¤¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¸ª¤¬ÄË¤¤¤È¤«¡¢ÂÎ¤¬½Å¤¤¤Ê¤É¤È¤³¤Ü¤µ¤Ê¤¤¥¿¥Õ¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²£ÉÍÂÇÀþ¤Ï·ä¤¬¤Ê¤¯¡¢Á´°÷¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤Î´ª¤Ç¤¹¤¬¡¢145¥¥íÁ°¸å¤ÎµåÂ®ÂÓ¤¬ºÇ¤âÂÇ¤¿¤ì¤ä¤¹¤¤¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ºÇÂ®140¥¥íÄøÅÙ¤Î¾®ÎÓ¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Ë¤¯¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Ë¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Ç´ËµÞ¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¾¡µ¡¤Ï¤¢¤ë--¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÁí¹ç¤·¤Æ¡¢ÀìÂç¾¾¸Í¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤è¤ê¤â²£ÉÍÂÇÀþ¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½é²ó¤«¤é»Íµå2¤Ä¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£Ï»²ó¤Ë3ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼·²ó¤Ë¤Ï2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£ÅÀº¹¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿¶å²ó¤Ï¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î»àµå¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏµÕÅ¾¤ÎÁö¼Ô¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¬Åê¼ê¤òÂå¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¾®ÎÓ¤È¿´Ãæ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë»î¹ç½ªÈ×¤ÏÈèÏ«¤Ç¥Ø¥í¥Ø¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¤É¤ÎÅê¼ê¤è¤ê¤â¾®ÎÓ¤¬ÍÞ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¤È¤¤¤¦³Î¿®¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢181µå¤ÎÇ´Åê¡£Èï°ÂÂÇ10¡¢10»Í»àµå¤È¡¢Á´¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«2¼ºÅÀ¡£¤è¤¯Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë»³Íü³Ø±¡Àï¤ÎÇÔ°ø¤Ç¤¹¡£1Ç¯»þ¤«¤éÃæ¼´¤òÃ´¤¦¼ç¾·óÍ··â¼ê¤Î¹â³¤¬Ï¾¹ü¹üÀÞ¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¡£¹¶¼é¤ÎÍ×¤«¤ÄÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤ÎÉÔºß¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤«¤é¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹çÎÏ¤â½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢²ù¤¤¤Î»Ä¤ëÇÔÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã¯¤«¤Ò¤È¤ê·ç¤±¤¿¤¯¤é¤¤¤ÇÁ´°÷¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ïº¤¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÇÊä¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¡¢ÅÚ¾í¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£½Õ¤Ë¸þ¤±¤¿²þÁ±ÅÀ¤¬¤¢¤Ö¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»ý´Ý½¤°ì¡¿Àì½¤Âç¾¾¸Í ÌîµåÉô´ÆÆÄ¡Ë