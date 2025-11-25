65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤âÇ¯¼ý800Ëü±ßÄ¶¤òÁÀ¤¨¤ë¡Ä73ºÐ¸½ÌòFP¤¬»î»»Ž¢µëÍ¿+Ç¯¶âËþ³ÛŽ£¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¼õ¤±¼è¤ë"ºÇ¶¯¤ÎÆ¯¤Êý"
¢£2026Ç¯4·î¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤¬À©ÅÙÊÑ¹¹
65ºÐ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿¿Í¤ËÏ¯Êó¤¬¤¢¤ë¡£
ÍèÇ¯2026Ç¯4·î¤«¤é65ºÐ°Ê¾å¤Ç¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Îºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î¥«¥Ã¥È¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤À¡£
Ç¯¶â¼õµë»ñ³Ê¼Ô¤¬µëÍ¿¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Èºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î»ÙµëÄä»ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡¢Ç¯¶â¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤é¤Ã¤¿µëÍ¿¼ýÆþ¤¬°ìÄê¤Î¸ÂÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸ÂÅÙ³Û¤¬ÍèÇ¯¤Î4·î¤«¤éÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢65ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤Ê¤ê¤ÎµëÍ¿¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÇ¯¶â¤ò¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
Ç¯¶â¤ÎÏÃ¤Ï¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤½¤ÎÁ°Äó¤«¤éÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¡£
1¡Ë ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î¥«¥Ã¥È¡Ê»ÙµëÄä»ß¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ç¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¤¤¤¯¤éµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
2¡Ë 2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢Ç¯¶â´ðËÜ·î³Û¤ÈµëÍ¿ÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¤Î¹ç·×¤¬51Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇ¯¶â¤Î°ìÉô¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤¬62Ëü±ß¤È¤ØÂçÉý¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¡£
¢£µëÍ¿Ç¯¼ý632Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤éÇ¯¶â¤¬¸º¤é¤Ê¤¤
¤½¤ÎÊÑ²½¤òµëÍ¿¤ÈÇ¯¶â¤ÇÂÐÈæ¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¿ÞÉ½1¡Ê¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤À¡£¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¤¬112Ëü±ß¡ÊÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ¡Ë¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¤ÏµëÍ¿¼ýÆþ¤¬Ç¯632Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¸ÂÅÙ¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
º£Ç¯¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯¼ý500Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇ¯¶â¤Î°ìÉô¥«¥Ã¥È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È132Ëü±ß¤â¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê²þÁ±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï65ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âÆ¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²þÄû¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£65ºÐ°Ê¹ß¤ÎÏ«Æ¯ÀïÎ¬¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¿ÞÉ½1¤Î¸«Êý¤òÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
½Ä¼´¤¬¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡£Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹ÉôÊ¬¤Ç¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ç¥«¥Ã¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
²£¼´B¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÇ¯´ÖµëÍ¿¤Ç¡¢¤½¤ÎµëÍ¿°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£º¸¤¬2025Ç¯ÅÙ¤Î¿ô»ú¤Ç±¦¤¬2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¿ô»ú¡£2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¿ô»ú¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
²£¼´C¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤â¤é¤¦¤È¡¢Ç¯¶â¤¬Á´³Û»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¿ô»ú¤Ç¡¢º¸¤¬2025Ç¯ÅÙ¡¢±¦¤¬2026Ç¯ÅÙ¡£
Ê¿¶ÑÅª¤ÊÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¦¿Í¤Ç2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÏµëÍ¿Ç¯¼ý¤¬632Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ê¤éÇ¯¶â¤¬Á´³Û¤â¤é¤¨¤ë¤¬¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤¬180Ëü±ß¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇ¯¶âÁ´³Û¤ò¤â¤é¤¨¤ëµëÍ¿¤ÏÇ¯564Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£Ç¯¶âÁ´³Û¤ò¤â¤é¤¨¤ëµëÍ¿¤Ï¤½¤Î¿Í¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎµëÍ¿¤ÈÇ¯¶â¤Ë±þ¤¸¤Æ65ºÐ°Ê¹ß¤ÎÏ«Æ¯ÀïÎ¬¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â¤âËþ³Û¤ò¤â¤é¤¦
»ä¤Ï°ÊÁ°¤Îµ»ö¤Ç¡¢¡ÖÇ¯¶â¼õµë¸¢¼Ô¤¬¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤Ç¤âÇ¯¶â¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¯¶â¤ÏÁ´³Û¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤ÎÏ«Æ¯ÀïÎ¬¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
1¡ËµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤¬²Ô¤²¤ë¿Í¤Ï¤½¤ì¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Ç¤¤¤ë¡£Ç¯¶â¼ýÆþ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢Ç¯¶â¤òÁ´³Û¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢564Ëü±ß¤«¤é644Ëü±ß¤ÎµëÍ¿¤ò¤¦¤±¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
2¡Ë¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Ô¤°¡£¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤Ç¤âÇ¯¶â¤ÏÁ´³Û¤â¤é¤¨¤ë¡£
1¤«2¤Î¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¡¢65ºÐ¤«¤é¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¾ò·ï¼¡Âè¤À¡£µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤È¤·¤Æ²¿ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤È¾ò·ï¤¬¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬ËþÂ¤Î¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢65ºÐ°Ê¾å¤âµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Î¤¬Âè°ì¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¾å¤ÇÇ¯¶â¤ò¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£2026Ç¯ÅÙ¤Î¾ò·ï¤ÇÇ¯¶â¥«¥Ã¥È¤ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹â³Û¤ÎµëÍ¿¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¯¤¯¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¿ÞÉ½1¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÇ¯¶â¼ýÆþ¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¤¬Ç¯180Ëü±ß¤Î¿Í¤Ï¡¢µëÍ¿Ç¯¼ý¤¬Ç¯564Ëü±ß°Ê¾å¤ÇÇ¯¶â¥«¥Ã¥È¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¤¬Ç¯100Ëü±ß¤Î¿Í¤ÏµëÍ¿Ç¯¼ý644Ëü±ß°Ê¾å¤ÇÇ¯¶â¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ÎµëÍ¿Ç¯¼ý¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÇ¯¶â¤¬°ìÉô¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤âÆ¯¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ÖµëÍ¿¡ÜÉû¶È¡×¢ª¡Ö¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡×¤Î¥·¥Õ¥È¤â
¤â¤·¡¢µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤ä¾ò·ï¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤òÂ³¤±¡¢¤«¤Ä¡¢Éû¶È¤â¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¡¤ò¸«¤Æ¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¼êÎ©¤Æ¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤ËËþÂ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢65ºÐÄêÇ¯¤òµ¡¤Ë¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Éû¶È¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ²Ô¤²¤ëÍ¾ÃÏ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¤ÎÂçÉý°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤ÎÏ«Æ¯ÀïÎ¬¤ÎÁªÂò¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡ÖµëÍ¿¡ÜÇ¯¶â¡×¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©
ÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯µÄÏÀ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢µëÍ¿¥×¥é¥¹Ç¯¶â¤ÇÁí¼ýÆþ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¿ÞÉ½2¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Àè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ÙµëÄä»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¶â¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤À¤±¤À¤¬¡¢Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ç¯¶âÁ´³Û¤ò¤â¤é¤¨¤ëµëÍ¿¤Î¾å¸Â¤ËÇ¯¶âÁí³Û¤ò²Ã¤¨¤¿Áí¼ýÆþ³Û¤ÏÇ¯¶â³Û¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º°ìÄê¤ÇÇ¯813Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ç¯¶â¥«¥Ã¥È¤ò¤µ¤ì¤º¡¢Áí¼ýÆþ¤ò813Ëü±ß¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¾å¸Â³Û¤Ë¶á¤¤µëÍ¿¤ò¤â¤é¤¨¤Ð¤è¤¤¡£
65ºÐ°Ê¹ß¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¤³¤ÎÉ½¤ÎµëÍ¿¤Î¾å¸Â³Û¤Þ¤Ç²Ô¤²¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç·è¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£Æ¯¤¤Ä¤ÄÇ¯¶â·«¤ê²¼¤²¤òÍ¸ú¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë
1¤ÎÁªÂò¤ÇµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤òÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁªÂò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢Ç¯¶â¥«¥Ã¥È¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎµëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¡¢
¡65ºÐ¤«¤é69ºÐ¤Þ¤Ç¡¢µëÍ¿¥×¥é¥¹Ç¯¶âÁ´³Û¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¡¢70ºÐ¤«¤é¤âÇ¯¶âÁ´³Û¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯564Ëü±ß¤«¤é644Ëü±ß¡Ê¤³¤Î¶â³Û¤ÏÇ¯¶â³Û¼¡Âè¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎµëÍ¿¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÇ¯¶â¤ÏÁ´³Û¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾å¸Â³Û¤Ë¶á¤¤µëÍ¿¤¬¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ç¡¢Áí¼ýÆþ³Û¤ÏºÇÂç813Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢65ºÐ¤«¤é69ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏµëÍ¿¤Î¤ß¤â¤é¤¤¡¢Ç¯¶â¤Ï70ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ë¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢69ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìµ¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ë´ü´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¯¶â¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÇ¯¶âÁ´³Û¤¬5Ç¯·«¤ê²¼¤²¤Ë¤è¤ê42¡ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼Åª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²¤Ë¤ª¤±¤ëÌäÂê¤Ï¡¢°ìÈÖÌÜ¤Ë·«¤ê²¼¤²´ü´ÖÃæ¤ÏÌµ¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢ÆóÈÖÌÜ¤Ï¡¢Ç¯¶â¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ÏÇ¯¶â·«¤ê²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤âÁý¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÌäÂê¤¬º£²ó¤Îºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î»ÙµëÄä»ß³Û¤ÎÂçÉý°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ç¯¶â¤ò5Ç¯´Ö·«¤ê²¼¤²¤¿¾ì¹ç¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤Ë¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â³Û¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Áí³Û¤Ç240Ëü±ß¤«¤é364Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢·«¤ê²¼¤²¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢71Ëü±ß¤«¤é105Ëü±ßÁý¤¨¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ²Ô¤°¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¢£µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤¬Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²¤Ç´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤´ª°ã¤¤
¤³¤³¤ÇµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤¬Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²¤Ç´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤´ª°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
65ºÐ°Ê¹ß¤â¶Ð¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¡ÖÇ¯¶â¼õµë¤ò70ºÐ¤Þ¤¿¤Ï75ºÐ¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¤ì¤Ð¸å¤ÇÁý¤¨¤¿Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤¤¤±¤É¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ËÍè¤ë¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤â700Ëü±ß¤«¤é1000Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤Ä¤âÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ç»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÎÇ¯¶â¤Ï¡¢·«¤ê²¼¤²¤·¤Æ¤â1±ß¤âÁý¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£À¯ÉÜ¤â¤½¤³¤éÊÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È´¤±Æ»¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤À¡£
¢£Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡©
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¿ÞÉ½1¤Ë¼¨¤·¤¿Ê¿¶ÑÅª¤ÊÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤â700Ëü±ß¤ÎµëÍ¿¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¶â¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢10¡ó¤·¤«Áý³Û¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢70¡ó¤¬Áý³Û¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯¶â¤Î°ìÉô¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤ÏÇ¯¶â·«¤ê²¼¤²¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÏµëÍ¿³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µëÍ¿Ç¯¼ý1000Ëü±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â¤ÏÁ´³Û»ÙµëÄä»ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤âÇ¯¶â¤Ï1±ß¤âÁý¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²¤Ï²¿¤ÎÂÐºö¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢65ºÐ¤ò²á¤®¤Æ1000Ëü±ß°Ê¾å¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤«¤Ê¤ê·Ã¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï·¸åÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤È¤¤¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£
°ìÊý¡¢Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¯¶â·«¤ê²¼¤²¤Î¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤ÊÇ¯¶â¤ò¼õÎÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¡¢µëÍ¿Ç¯¼ý632Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²¤ò¤¹¤ë¤ÈÁ´³ÛÁý³Û¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¯¶â·«¤ê²¼¤²¤¬Í¸ú¤Ê¾ì¹ç¤È¤Ï¡¢Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢£Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²¤ÇÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È
Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢5Ç¯´Ö¤Ç42¡ó¡¢10Ç¯´Ö¤Ç84¡ó¤âÇ¯¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¿ä¾©¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²¤ÇÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤¢¤ì¡¢µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Ç¤¢¤ì¡¢Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼¡¤Î3¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²´ü´Ö¤Ë³Î¼Â¤Ê¼ýÆþ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È
Æü¡¹¤Î¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÃùÃß¤òÀ¸³èÈñ¤Ë½¼Åö¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢À¸³èÀß·×¤¬¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Ê¤é¤Ð¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡£À¸³èÈñ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÏÅ¤¨¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤Ê¤¤¤«¤Ç¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¢Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²Ä¾¸å¤Ë»àË´¤·¤Æ¤âÇ¯¶â¤ÏÏ·¸å¤ÎÊÝ¾ã¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È
5Ç¯´ÖÇ¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤Æ71ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â¤Ï1Ç¯Ê¬¤·¤«¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¡£·«¤ê²¼¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢6Ç¯Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼Åª¤Ë¤ÏÂ»¤Ç¤¢¤ë¡£·«¤ê²¼¤²¤ì¤Ð·«¤ê²¼¤²¤ë¤Û¤É¤½¤Î¤è¤¦¤ËÂ»¤ò¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ç¯¶â¤Ï¤µ¤é¤ËÇ¯¤ò¼è¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤ÎÊÝ¾ã¤Ç¤¢¤ë¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÇ¯¶â·«¤ê²¼¤²¤Ï´«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
£Ç¯²¼¤Î¼ýÆþ¤Î¾¯¤Ê¤¤ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È
Ç¯²¼¤Ç¼ýÆþ¤Î¾¯¤Ê¤¤ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÇ¯Ìó40Ëü±ß¤Î²ÃµëÇ¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡£²ÃµëÇ¯¶â¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢5ºÐ¤ÎÇ¯Îðº¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·×200Ëü±ß¤Î²ÃµëÇ¯¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢·«¤ê²¼¤²¤¿´ü´Ö¤Ï²ÃµëÇ¯¶â¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼Åª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢£Ç¯¶â¤ÏÁý¤¨¤ë¤¬¡¢ÀÇ¶â¤Ê¤É¤â¹â¤¯¤Ê¤ë
Ç¯¶â¤ò5Ç¯·«¤ê²¼¤²¤ë¤È¡¢42¡óÇ¯¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤¬¡¢ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÎÁÎ¨¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Á¡¢¼ê¼è¤ê¤Ï42¡ó¤Þ¤Ç¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¡£
Ç¯¶â¤Î·«¤ê²¼¤²¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤¿¾å¤Ç·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¼«Ê¬¤Î¼÷Ì¿¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤«¤éµÕ»»¤·¤ÆÇ¯¶â·«¤ê¾å¤²¤ä·«¤ê²¼¤²¤¬¡¢ÆÀ¤«Â»¤«¤Î·×»»¤Ï´ÊÃ±¤À¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î¼÷Ì¿¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¤³¤ì¤Ê¤éÂ¿Ê¬ÆÀ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¾åµ¤Ë²Ã¤¨¡¢Àè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ç»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÏÇ¯¶â·«¤ê²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤âÁý¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
----------
±º¾å ÅÐ¡Ê¤¦¤é¤«¤ß¡¦¤Î¤Ü¤ë¡Ë
¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢»°É©½Å¹©¶È¤ËÆþ¼Ò¡¢³¤³°¸þ¤±È¯ÅÅ¥×¥é¥ó¥È¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÃóºß¡¢ÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹±Ä¶È½êÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¸å¡¢»°É©½Å¹©¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ë°Ü¤ê¡¢¼èÄùÌòÅìµþ»ÙÅ¹Ä¹¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¾å°Ì»ñ³ÊCFP¤ò¼èÆÀ¡£2017Ç¯¤Ë¥µ¥Þ¡¼¥¢¥í¡¼¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀßÎ©¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø70ºÐ¸½ÌòFP¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡60ºÐ¤«¤é¤Î¡ÖÆ¯¤Êý¡×¤È¡Ö¤ª¶â¡×¤ÎÀµ²ò¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ±º¾å ÅÐ¡Ë