¡ÚAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û´ÊÃ±¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¤ò¼Â¸½¡£SwitchBotÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç31¡ó¥ª¥Õ¤Ë
º£²ó¤Ï¡¢¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëSwitchBot¤ò¤´¾Ò²ð¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÏÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î¹ØÆþ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
ÊÉ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤â¥¢¥×¥ê¤ÇÁàºî¡£¡Ö»Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¡×
SwitchBot ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥È ¥¹¥¤¥Ã¥Á ¥Ü¥¿¥ó¤ËÅ¬ÍÑ »Ø¥í¥Ü¥Ã¥È ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ ¥¿¥¤¥Þ¡¼ ¥¹¥Þ¥Û¤Ç±ó³ÖÁàºî Alexa, Google Home, Siri, IFTTT¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ(¥Ï¥ÖÉ¬Í×) ¥Û¥ï¥¤¥È
4,980±ß ¢ª 3,566±ß¡Ê28%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
²»À¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥×¥é¥°
SwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥×¥é¥° ¥×¥é¥°¥ß¥Ë ¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥ó¥»¥ó¥È ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥È ¾ÃÈñÅÅÎÏ¥â¥Ë¥¿¡¼ ¥¿¥¤¥Þ¡¼ ¥³¥ó¥»¥ó¥È ÀáÅÅ?¾Ê¥¨¥Í Ä¾º¹¤· ±ó³ÖÁàºî ²»À¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë Bluetooth&Wi-FiÎ¾ÊýÂÐ±þ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à Alexa, Google Home, Siri, IFTTT, SmartThingsÂÐ±þ
1,980±ß ¢ª 1,579±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
»ØÄê»þ´Ö¤ËÅÅ¸»¤¬¼«Æ°¤ÇON/OFF¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥×¥é¥°¡Ö¥×¥é¥°¥ß¥Ë¡×
SwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥×¥é¥° ¥×¥é¥°¥ß¥Ë ¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥ó¥»¥ó¥È ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥È ¾ÃÈñÅÅÎÏ¥â¥Ë¥¿¡¼ ¥¿¥¤¥Þ¡¼ ¥³¥ó¥»¥ó¥È ÀáÅÅ?¾Ê¥¨¥Í Ä¾º¹¤· ±ó³ÖÁàºî ²»À¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë Bluetooth&Wi-FiÎ¾ÊýÂÐ±þ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à Alexa, Google Home, Siri, IFTTT, SmartThingsÂÐ±þ 2¸ÄÆþ¤ê
3,781±ß ¢ª 3,024±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Æ°¤¯¿Í¤äÊªÂÎ¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¼«Æ°¤ÇÄÉÈø¤·¤ÆÄÉÀ×Ï¿²è¤¹¤ë¸«¼é¤ê¥«¥á¥é
¡ÚWorks with AlexaÇ§Äê¡Û SwitchBot ËÉÈÈ¥«¥á¥é 300Ëü²èÁÇ ´Æ»ë¥«¥á¥é ¥¢¥×¥êÄÌÃÎ ±ó³Ö³ÎÇ§ Æ°ÂÎ¸¡ÃÎ ¼«Æ°ÄÉÀ× ¥Ê¥¤¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó ÁÐÊý¸þ²»À¼ÄÌÏÃ ¥Ñ¥ó/¥Á¥ë¥È ¥«¥é¡¼¥Ê¥¤¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó ¼¼Æâ ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥È ¸«¼é¤ê¥«¥á¥é Plus 3MP 3Ç¯ÊÝ¾Ú
3,980±ß ¢ª 2,979±ß¡Ê25%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
´¹µ¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡ÖCO2¥»¥ó¥µ¡¼¡×
¡ÚÅß¤Î´¹µ¤¡¦´¥ÁçÂÐºö¡ÛSwitchBot CO2¥»¥ó¥µ¡¼ Æó»À²½ÃºÁÇÇ»ÅÙ·× ²¹¼¾ÅÙ·× ¥¢¥é¡¼¥à - ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥È ¥Ç¥¸¥¿¥ë Âç²èÌÌ ¹âÀºÅÙ CO2Â¬Äê´ï ²÷Å¬»Ø¿ô Å·µ¤Í½Êó »þ·× Âî¾å ¥«¥ì¥ó¥À¡¼ ¥¹¥Þ¥ÛÏ¢Æ° ¥¢¥é¡¼¥ÈÄÌÃÎ ¥°¥é¥ÕµÏ¿ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à Alexa Google Home Siri¤ËÂÐ±þ
7,980±ß ¢ª 6,379±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¾ÈÌÀ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀÖ³°Àþ²ÈÅÅ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÁàºî&´ÉÍý
SwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥â¥³¥ó ¥Ï¥Ö3 ÀÖ³°Àþ²ÈÅÅ¤ò´ÉÍý Alexa - 2.4¥¤¥ó¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤ ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥È ³Ø½¬¥ê¥â¥³¥ó ²¹¼¾ÅÙ·×µ¡Ç½ÉÕ¤ ¸÷¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤ ¥ê¥â¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë ¥·¡¼¥ó¤Ç²ÈÅÅ°ì³çÁàºî ±ó³ÖÁàºî ÀáÅÅ?¾Ê¥¨¥Í Google Home IFTTT Siri SmartThings¤ËÂÐ±þ Hub3
16,980±ß ¢ª 11,776±ß¡Ê31%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
21¾ö¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò¥à¥é¤Ê¤¯²Ã¼¾¡£SwitchBot¥¹¥Þ¡¼¥È²Ã¼¾´ï
¡ÚÅß¤Î´¥Áç¡¦ÀáÅÅÂÐºö¡ÛSwitchBot ²Ã¼¾´ï µ¤²½¼° Alexa ÂçÍÆÎÌ - 4.5L 21¾öÂÐ±þ ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥È 18dB ÀÅ²» ¾Ê¥¨¥Í ¾å¤«¤éµë¿å ²Ã¼¾ÎÌºÇÂç750ml/h ¹³¶Ý ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¼«Æ°´¥Áç ºÇÂç22.5»þ´ÖÏ¢Â³²ÔÆ¯ Åß´¥ÁçÂÐºö ÀáÅÅÂÐºö ²ÖÊ´¾ÉÂÐºö ¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁàºî ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à Google Home Siri¤ËÂÐ±þ
19,800±ß ¢ª 14,850±ß¡Ê25%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤ÇSwitchBot¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¡×
SwitchBot ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥È ¥ê¥â¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó ¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á SwitchBotÊ£¿ô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ±þ ¥ï¥ó¥Ü¥¿¥ó¤ÇÊ£¿ô¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æ±»þÀ©¸æ ¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à ÃÖ¤¾ì½ê¼«Í³ ±ó³ÖÁàºî ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È Bluetooth4.2
2,480±ß ¢ª 2,031±ß¡Ê18%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
IP65µ¬³Ê¤ÎÍ¥¤ì¤¿ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¹½Â¤¤Î¡ÖËÉ¿å²¹¼¾ÅÙ·×¡×
SwitchBot ËÉ¿å²¹¼¾ÅÙ·× Alexa ²¹ÅÙ·× ¼¾ÅÙ·× - ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥È ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ ¼¼Æâ ²°³°ÍÑ ²¹¼¾ÅÙ·× ¥¹¥Þ¥Û¤Ç²¹ÅÙ¼¾ÅÙ´ÉÍý ¥Ç¥¸¥¿¥ë ¹âÀºÅÙ ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È ²¹ÅÙ ¼¾ÅÙ ÀäÂÐ¼¾ÅÙ °Û¾ïÄÌÃÎ ¥°¥é¥ÕµÏ¿ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à Alexa Google Home IFTTT ¥¤¥Õ¥È Siri¤ËÂÐ±þ(¥Ï¥ÖÉ¬Í×)
1,980±ß ¢ª 1,579±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
°Û¤Ê¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Îµ¡´ïÆ±»Î¤òÏ¢·È²ÄÇ½¡£¡ÖMatterÂÐ±þ¡×¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥â¥³¥ó
¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û SwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥â¥³¥ó ¥Ï¥Ö¥ß¥Ë(MatterÂÐ±þ) Alexa - ²¹¼¾ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥È Hub Mini ¥Þ¥¿¡¼ÂÐ±þ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à ³Ø½¬¥ê¥â¥³¥ó ÀÖ³°Àþ²ÈÅÅ¤ò´ÉÍý ÀáÅÅ?¾Ê¥¨¥Í Echo Google Home Siri IFTTT SmartThingsÂÐ±þ Kata¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤
6,180±ß ¢ª 4,959±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¹©»öÉÔÍ×¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¼«Æ°³«ÊÄ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó Âè3À¤Âå¡×
SwitchBot ¥«¡¼¥Æ¥ó Âè3À¤Âå ¼«Æ°³«ÊÄ ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥È - Alexa Google Home IFTTT ¥¤¥Õ¥È Siri¤ËÂÐ±þ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à ±ó³ÖÁàºî ¼èÉÕ´ÊÃ± ¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½ U·¿/³Ñ·¿¥ì¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ
8,980±ß ¢ª 7,183±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¡£SwitchBot¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¤â¡ý
¡ÚÀáÅÅÂÐºö¡ÛSwitchBot ¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼ ÀÅ²» ¼ó¿¶¤ê Alexa - ¥³¡¼¥É¥ì¥¹ ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥È ÀðÉ÷µ¡ ~30¾ö DC¥â¡¼¥¿¡¼ ¾Ê¥¨¥Í ½¼ÅÅ¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ ÌµÃÊ³¬É÷ÎÌÄ´À° ¥ê¥â¥³¥óÉÕ¤ Çß±«ÂÐºö
13,980±ß ¢ª 9,580±ß¡Ê31%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Î´é¤¬¸°¤Ë¡£1ÅÙ¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó1Ç¯»È¤¨¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤·
SwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ Ultra ´éÇ§¾Ú¥Ñ¥Ã¥É »ØÌæÇ§¾Ú - ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥È °Å¾ÚÈÖ¹æ ¸° ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¡¼ ¥É¥¢¥í¥Ã¥¯ ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ ¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁàºî ¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É Suica PASMO Alexa/Google Home/SiriÂÐ±þ ±ó³ÖÂÐ±þ ¹©»öÉÔÍ× ¼èÉÕ¥«¥ó¥¿¥ó ¸åÉÕ¤± ËÉÈÈÂÐºö½õÀ®¶â¤¢¤ê
34,980±ß ¢ª 26,979±ß¡Ê23%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ
SwitchBot LED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È 6¾ö Alexa ÌµÃÊ³¬ Ä´¸÷Ä´¿§ ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥È Å·°æ ¾ÈÌÀ´ï¶ñ 3500lm ¥ê¥â¥³¥óÉÕ¤ ¥Ï¥Öµ¡Ç½ÉÕ¤ ÅÅµå¿§ ÃëÇò¿§ Ãë¸÷¿§ ¼èÉÕ´ÊÃ± ËÉÃî ËÉ¿Ð ¾Ê¥¨¥Í ÀáÅÅÂÐºö 2.4GHzWi-Fi Bluetooth¤ËÂÐ±þ 5Ç¯ÊÝ¾Ú W2612230
6,580±ß ¢ª 5,590±ß¡Ê15%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡ÚWorks with AlexaÇ§Äê¡ÛSwitchBot LEDÅÅµå ¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥È Alexa ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à-¥¹¥Þ¡¼¥ÈÅÅµå E26 ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥ÈÄ´¸÷Ä´¿§ ¹ÇÛ¸÷ 800lm 60W·ÁÁêÅö ÅÅµå¿§¡¦ÃëÇò¿§ÂÐ±þ RGBCW¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼ 1600Ëü¿§ ´ÖÀÜ¾ÈÌÀ Google Home IFTTT¥¤¥Õ¥ÈSiri SmartThings ¤ËÂÐ±þW1401400?
1,980±ß ¢ª 1,580±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡ÚÄ¶¾®·¿¡ÛSwitchBot ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ K10+ 90Æü´Ö¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸ ¹âÀºÅÙ¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥° 2500pa¶¯ÎÏµÛ°ú ¿å¿¡¤ ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢ ÀÅ²»Àß·× ±ó³ÖÁàºî ¼«Æ°½¼ÅÅ Íî²¼ËÉ»ß 2.4GWi-FiÂÐ±þ Alexa Google Home IFTTT Siri¤ËÂÐ±þ
59,800±ß ¢ª 23,980±ß¡Ê60%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
SwitchBot ¥Õ¥í¥¢¥é¥¤¥È LED ¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥¤¥È MatterÂÐ±þ - ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥È ´ÖÀÜ¾ÈÌÀ ¥¹¥¿¥ó¥É ¥ë¡¼¥à¥é¥¤¥È ¥Õ¥í¥¢¥é¥ó¥× ¤ª¤·¤ã¤ì ¿²¼¼ ¾ÈÌÀ RGB 1600Ëü¿§ ÅÅµå¿§ ÃëÇò¿§ Ãë¸÷¿§ ¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼ ÌµÃÊ³¬ Ä´¸÷Ä´¿§ Wi-Fi Bluetooth¤ËÂÐ±þ Alexa Google Home Siri¤ËÂÐ±þ
8,480±ß ¢ª 6,480±ß¡Ê24%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
SwitchBot ²¹¼¾ÅÙ·×¥×¥é¥¹ Alexa ²¹ÅÙ·× ¼¾ÅÙ·× - ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥È ¥¹¥Þ¥Û¤Ç²¹ÅÙ¼¾ÅÙ´ÉÍý ¥Ç¥¸¥¿¥ë ¹âÀºÅÙ ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È Âç²èÌÌ ²¹ÅÙ ¼¾ÅÙ ¥¢¥é¡¼¥à ´é¥Þ¡¼¥¯ ¥°¥é¥ÕµÏ¿ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à Çß±« Alexa Google Home IFTTT ¥¤¥Õ¥È Siri¤ËÂÐ±þ(¥Ï¥ÖÉ¬Í×)
2,780±ß ¢ª 2,220±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢¤µ¤é¤ËÂçÃêÁª²ñ¤â
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢¹ç·×10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç½êÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢ÄÉ²Ã¤ÎAmazon¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÃêÁª²ñ¤Ø¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¡¢ºÇÂç100,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
