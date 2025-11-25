¥æ¥Ë¥¯¥í´¶¼Õº×¡Ö¹âµéÁÇºà¤¬1990±ß¡×¡ÖÂ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¿ôËü±ß¥¯¥é¥¹¡×ÀäÂÐ¤ËÇã¤¤Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤6¥¢¥¤¥Æ¥à
¡½¡Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢Á´ÉôÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ï¡½
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óYoutuber¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤äSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥æ¥Ë¥¯¥í´¶¼Õº×¡¢¤Ê¤Ë¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¡©
¡¡º£²ó¤ÏÀèÆü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í´¶¼Õº×¡×¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò6ÅÀ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê°Â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ö²¿¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¡¦¸¡¾Ú¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤³¤Îµ»ö¤ò»²¹Í¤Ëº£¸å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£²ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦
¢¡¢§¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Î¥ó¥¥ë¥È
¡¡¤Þ¤º¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Î¥ó¥¥ë¥È¡£
¡¡º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê6990±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢´¶¼Õº×´ü´ÖÃæ¤Ï1000±ß°ú¤¤Î5990±ß¡£
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ç¤Ïº£Ç¯¤â¥À¥¦¥ó¡õÃæÌÊ¥¢¥¦¥¿¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤Î¥Î¥ó¥¥ë¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î´°À®ÅÙ¡£ÃæÌÊ¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÈÅì¥ì¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹
¡¡·Ú¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¯¡¢¥À¥¦¥ó¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÊÝ²¹À¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢²ÈÄíÀöÂõ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Î¥ó¥¥ë¥È»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥À¥¦¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤òÍÞ¤¨¡¢¤è¤ê¾åÉÊ¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
¡¡¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ü¤ß¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢ÅßËÜÈÖ¤Ë1Ëç¤ÇÃå¤ë¤Ë¤Ï¤ä¤ä¿´¤â¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½©½ªÈ×¡ÁÅßÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËËüÇ½¡£¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¤³¤Î´°À®ÅÙ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Çã¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¢§¥«¥·¥ß¥ä¥»¡¼¥¿¡¼3¼ïÎà¡Ê¥¯¥ë¡¼¡¿¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¡¿¥¿¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥«¥·¥ß¥ä¥»¡¼¥¿¡¼3¼ïÎà¡£
¡¡ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥«¥·¥ß¥ä¥»¡¼¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¡¢¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î3¥¿¥¤¥×¤¬´¶¼Õº×ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ï¿ô¼ïÎàÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥«¥·¥ß¥ä¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¾åÉÊ¤Ê±ð¤È½À¤é¤«¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤ÊÝ²¹À¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É÷¹ç¤¤¤âÈ´·²¤Ë¤è¤¯¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¹âµé¥Ë¥Ã¥È¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ç¤â¥³¥¹¥Ñ¤¬¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥·¥ß¥ä¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÇã¤¦¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â²Á¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹âµé´¶¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥È¤ò¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤é¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¡Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¿ôËü±ß¥¯¥é¥¹
¡¡º£²óÂÐ¾Ý¤Î3·¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡£
¡¡¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¼ó¸µ¤Î³«¤±ÊÄ¤á¤ÇÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤ºÃå²ó¤·¤ä¤¹¤¤°ìÃå¤Ç¤¹¡£Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¿ôËü±ß¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
¡¡¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤È¼«Á³¤Ê±ð´¶¤Ç¡¢¹âµé´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Öº£Ç¯¤³¤½¤¤¤¤¥Ë¥Ã¥È¤ò°ìËçÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢º£¤¬Àä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¢¡¢§¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Ê¡¼
¡¡¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Ê¡¼¡£
¡¡ÄÌ¾ï1290±ß¤¬¡¢´¶¼Õº×¤Ç¤Ï990±ß¤È¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤éÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÃÇÁ³¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¡ÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤ÏÁá¤á¤Ë¥µ¥¤¥º·ç¤±¤·¤ä¤¹¤¤
¡¡¥»¡¼¥ë¤Ç1Ëç¤¢¤¿¤ê300±ß°ã¤¦¤À¤±¤Ç¤â¡¢5ËçÇã¤¨¤Ð1500±ß¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ä¥°¥ì¡¼¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤ÏÁá¤á¤Ë¥µ¥¤¥º·ç¤±¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¢§¶ËÃÈ¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¥«¥·¥ß¥ä¥Ö¥ì¥ó¥ÉT
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óYoutuber¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤äSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥æ¥Ë¥¯¥í´¶¼Õº×¡¢¤Ê¤Ë¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¡©
¡¡º£²ó¤ÏÀèÆü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í´¶¼Õº×¡×¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò6ÅÀ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê°Â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ö²¿¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¡¦¸¡¾Ú¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦
¢¡¢§¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Î¥ó¥¥ë¥È
¡¡¤Þ¤º¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Î¥ó¥¥ë¥È¡£
¡¡º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê6990±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢´¶¼Õº×´ü´ÖÃæ¤Ï1000±ß°ú¤¤Î5990±ß¡£
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ç¤Ïº£Ç¯¤â¥À¥¦¥ó¡õÃæÌÊ¥¢¥¦¥¿¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤Î¥Î¥ó¥¥ë¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î´°À®ÅÙ¡£ÃæÌÊ¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÈÅì¥ì¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹
¡¡·Ú¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¯¡¢¥À¥¦¥ó¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÊÝ²¹À¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢²ÈÄíÀöÂõ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Î¥ó¥¥ë¥È»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥À¥¦¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤òÍÞ¤¨¡¢¤è¤ê¾åÉÊ¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
¡¡¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ü¤ß¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢ÅßËÜÈÖ¤Ë1Ëç¤ÇÃå¤ë¤Ë¤Ï¤ä¤ä¿´¤â¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½©½ªÈ×¡ÁÅßÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËËüÇ½¡£¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¤³¤Î´°À®ÅÙ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Çã¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¢§¥«¥·¥ß¥ä¥»¡¼¥¿¡¼3¼ïÎà¡Ê¥¯¥ë¡¼¡¿¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¡¿¥¿¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥«¥·¥ß¥ä¥»¡¼¥¿¡¼3¼ïÎà¡£
¡¡ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥«¥·¥ß¥ä¥»¡¼¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¡¢¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î3¥¿¥¤¥×¤¬´¶¼Õº×ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ï¿ô¼ïÎàÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥«¥·¥ß¥ä¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¾åÉÊ¤Ê±ð¤È½À¤é¤«¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤ÊÝ²¹À¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É÷¹ç¤¤¤âÈ´·²¤Ë¤è¤¯¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¹âµé¥Ë¥Ã¥È¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ç¤â¥³¥¹¥Ñ¤¬¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥·¥ß¥ä¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÇã¤¦¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â²Á¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹âµé´¶¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥È¤ò¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤é¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¡Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¿ôËü±ß¥¯¥é¥¹
¡¡º£²óÂÐ¾Ý¤Î3·¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡£
¡¡¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¼ó¸µ¤Î³«¤±ÊÄ¤á¤ÇÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤ºÃå²ó¤·¤ä¤¹¤¤°ìÃå¤Ç¤¹¡£Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¿ôËü±ß¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
¡¡¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤È¼«Á³¤Ê±ð´¶¤Ç¡¢¹âµé´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Öº£Ç¯¤³¤½¤¤¤¤¥Ë¥Ã¥È¤ò°ìËçÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢º£¤¬Àä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¢¡¢§¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Ê¡¼
¡¡¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Ê¡¼¡£
¡¡ÄÌ¾ï1290±ß¤¬¡¢´¶¼Õº×¤Ç¤Ï990±ß¤È¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤éÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÃÇÁ³¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¡ÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤ÏÁá¤á¤Ë¥µ¥¤¥º·ç¤±¤·¤ä¤¹¤¤
¡¡¥»¡¼¥ë¤Ç1Ëç¤¢¤¿¤ê300±ß°ã¤¦¤À¤±¤Ç¤â¡¢5ËçÇã¤¨¤Ð1500±ß¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ä¥°¥ì¡¼¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤ÏÁá¤á¤Ë¥µ¥¤¥º·ç¤±¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¢§¶ËÃÈ¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¥«¥·¥ß¥ä¥Ö¥ì¥ó¥ÉT