Ì¡²è²È¡¦ÂçÀÐ¹ÀÆó¤È¡¢¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¡ÖÎáÏÂ¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸ÂÖ¡×
¡¡Éô²¼¤«¤éÂº·É¤µ¤ì¡¢²ÈÄí¤Ç¤âÈ¯¸À¸¢¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¡£¤·¤«¤·º£¤ä¡¢Êâ¤Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç·Ù²ü¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÎáÏÂ¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸ÂÖ¤ò¡¢Ì¡²è²È¡¦ÂçÀÐ¹ÀÆó¤È¡¢¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¡ª
¢¡Á´Êý¸þ¤«¤éÂÞÃ¡¤¤Ë¡ª Èá¤·¤¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ÎÀ¸ÂÖ
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Û¤É¡¢°ÕÌ£¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¤¡£¾¼ÏÂ¤Ç¤Ï·É°Õ¡¢Ê¿À®¤Ç¤Ï¿Æ¤·¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÎáÏÂ¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤ä¥Í¥¿¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤ËÎ©¾ì¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¿ÃæÇ¯¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SPA! ¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¯¡¢2¿Í¤Ë¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤Þ¤ºÎáÏÂ¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¡È¸½ºßÃÏ¡É¤«¤é¡£
¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¡Ê°Ê²¼¡¢RG¡Ë¡§ÎáÏÂ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡ÈÃ¡¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¤Ê¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£
ÂçÀÐ¹ÀÆó¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÀÐ¡Ë¡§¤ª¤¸¤µ¤óËÜ¿Í¤â¡È¤³¤Î¥Ï¥²¡Á¡É¤Ã¤ÆÇÍ¤é¤ì¤Æ¤â¥Þ¥¸¤Ë¤ÏÅÜ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ä¡¢ÅÜ¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥®¥ã¥°Ì¡²è¤Ç¤ª¤¸¤µ¤ó°Ê³°¤ÎÂ°À¤Ç¤¢¤ë½÷À¡¦»Ò¤É¤â¤ò¤¤¤¸¤ë¤È¤¹¤°±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÈÂÐ¶Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½SNS¤Ç¤ª¤¸¤µ¤óÃ¡¤¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÂç´îÍø¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÐ¡§¤½¤¦¡£¾Ð¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¹½Ê¸¡É¤À¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤ÏÍ¥¤·¤µ¤Î²ô¤Ç¤¹¤è¡£¥á¡¼¥ë¤äLINE¤ÎÊ¸Ëö¤ò¡ÖÎ»²ò¤Ç¤¹¡£¡×¤Ã¤Æ¶çÅÀ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤é¡¢¼ã¼Ô¤«¤é¡ÖÎä¤¿¤¤¡×¡Ö°µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤é¤Ë´ó¤êÅº¤¤³¨Ê¸»ú¤ò¶î»È¤·¤Æ¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£°¦¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
RG¡§³Î¤«¤Ë¡ª¡¡ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÏÂÅÄ¸µ´ÆÆÄ¤¬ÉÔÎÑÁê¼ê¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥á¡¼¥ë¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¡Á¡ª¡¡¥Á¥å¥Ã¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡¡¤Þ¤À¤ªÉ÷Ï¤¤«¤Ê¡©¡ÁÎ¬¡Á¡×¤â¤Þ¤µ¤Ë¡¢·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎË½È¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¡¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¶§Ë½¡©
ÂçÀÐ¡§¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÏÇ¯²¼¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¤·¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬SPA!¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡ØÎáÏÂ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã ¥¦¡¼¥Ô¥ó¡Ù¤Ë¤âÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Æ»¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÉÔ¿³¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¸¤¤Î»¶Êâ¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¼ÏÂ¥´¥ê¥´¥ê¤Î¾å¤ÎÀ¤Âå¤ÏÉÝ¤¤¤·¤Ç¡¢Á´Êý°Ì¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
RG¡§¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤è¤ê¤â¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¶§Ë½¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÀÐ¡§·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤¿ÌÜ¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
RG¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢40¡Á50Âå¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î´Ö¤Ç¡¢¡È¸«¤¿ÌÜ²þ³×¡É¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÂçÀÐ¡§´é¤Î¥·¥ß¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÈþÍÆ·Ý¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
RG¡§°ìÀÎÁ°¤Ï¼ã¤¤·Ý¿Í¤â¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¤à¤·¤íÃæÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¿¡£»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤ÎÊÑ¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤«¤é¤«¡¢¡Ö¼ã¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹¹ð¤â¡ÖÃæÇ¯¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥ß¥É¥ë¥¨¥¤¥¸¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤Êý¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡£
¡¡¡½¡½¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î½¹ÂÖ²þÁ±¤¬¡¢¥«¥Í¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£
RG¡§ÇòÈ±¤É¤¦¤¹¤ë¤«ÌäÂê¤Ç¶âÈ±¤Ë¤¹¤ëÃæÇ¯¤âÁý¿£Ãæ¡£±ð¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¤¿¶âÈ±¤ËÏ·¤±¤¿´é¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡Ä¡Ä¡¢¤â¤¦¥¶¡¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¡¢Ææ¤Î¿§¤Ä¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ß¤¿¤¤¤ÊÇö¤¤ÀÄ¿§¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Í¡£¤¢¤È¡¢¤ä¤¿¤éÂÀ¤¯¤Æ¥´¥Ä¤¤¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¿Í¤È¤«¡£
ÂçÀÐ¡§¿§¤Ä¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥¤¥±¤Æ¤¤¤ë²¶¡×¤Î±é½Ð¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÞ¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ä³ÊÆ®µ»¤ò»Ï¤á¤¬¤Á¡£
¢¡ÎáÏÂ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï1990Ç¯Âå¤ÎË´Îî
ÂçÀÐ¡§¤¿¤À¡¢¼ãºî¤ê¤·¤Æ¤â1990Ç¯Âå¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
RG¡§½Ð¤¿¡¢¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶»¤Î¡ÖSupreme¡×¥í¥´¤Ï¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¾Ú¤·¤Ç¤¹¤è¡£1990Ç¯ÂåÅö»þ¤ÎÀÄ½Õ¤ÎË´Îî¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¥à¥¿¥¯¤Î»Ñ¤ò¤¤¤Þ¤À¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£¤â¤¦¡¢¥¥à¥¿¥¯¤¬Á´Éô°¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
